Tenis.-AMP.- Tenis/Madrid.- Paula Badosa alarga su sueño en la Caja Mágica y se convierte en la primera española semifinalista

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



La tenista catalana Paula Badosa se convirtió en la primera española en la historia del Mutua Madrid Open en alcanzar las semifinales del torneo tras imponerse este miércoles en un gran partido a la suiza Belinda Bencic por 6-4, 7-5.



Badosa, campeona junior de Roland Garros en 2015, sigue alargando su sueño en la capital donde hasta esta edición no había ganado ningún partido en la Caja Mágica y donde ahora está a las puertas de la que sería la primera gran final de su carrera profesional.



Después de un duro partido en octavos ante la letona Anastasija Sevastova, la española salió muy decidida a la pista Arancha Sánchez, ayudada por el día de descanso que le permitió afrontar de la mejor manera el reto de la octava favorita, a la que ya había derrotado hace unas semanas en la tierra batida de Charleston (Estados Unidos).



Badosa firmó un gran primer set, con mucha solvencia y sin cometer apenas errores. Firme en el saque, amenazó al resto y pudo romper pronto para coger ventaja en el marcador, pero Bencic demostró que se mueve bien también en este escenario, donde fue semifinalista en 2019, y recuperó la desventaja para igualar a cuatro. Sin embargo, la catalana no se descentró, volvió a quebrar y ya no perdonó para ganar el primer set.



El segundo comenzó también de la mejor manera para la gerundense, que se puso por delante con otro 'break' y aunque tuvo bola para ponerse 3-0 arriba y saque, Bencic salvó la situación y pudo de nuevo equilibrar un choque que se iba igualando hasta el límite.



Badosa se mantuvo sólida al servicio y un gran 'passing' le dio el 'break' clave en el undécimo juego para posteriormente sentenciar su pase a unas semifinales, donde se medirá con la australiana y número uno del mundo, Ashleigh Barty.



La primera cabeza de serie derrotó en cuartos a la checa Petra Kvitova, triple campeona del torneo madrileño (2011, 2015 y 2018), por 6-1, 3-6, 6-3 y también estrenarse en unas semifinales. La ganadora de Roland Garros en 2019 tendrá la oportunidad de tomarse la revancha ante la española, que la sorprendió hace menos de un mes en Charleston por 6-4, 6-3.