05/05/2021 ¿Salsa De Tomate Sin Sales Ni Azúcares En España? Sí, Te Contamos Dónde Comprarla. MADRID, 5 (CHANCE) Los españoles estamos cada vez más concienciados con nuestra salud, especialmente con la reducción del consumo de sal y azúcar. Esto, sin comprometer el mejor sabor en cada una de las comidas, para hacer extraordinaria cualquier experiencia gastronómica. De hecho, el sabor es un elemento decisivo para el 97% de la población a la hora de comprar un alimento.



Los españoles estamos cada vez más concienciados con nuestra salud, especialmente con la reducción del consumo de sal y azúcar. Esto, sin comprometer el mejor sabor en cada una de las comidas, para hacer extraordinaria cualquier experiencia gastronómica. De hecho, el sabor es un elemento decisivo para el 97% de la población a la hora de comprar un alimento.



Además, en 2020, hemos visto cómo la cocina y la gastronomía estuvo más presente que nunca en los hogares españoles. Un reflejo de esto lo encontramos en el kétchup, cuya categoría vio un incremento tanto en valor (+13%) como en volumen (+11%) a lo largo del año.



Teniendo presente esta nueva realidad, Heinz, la marca de referencia en sabor y variedad de salsas de mesa, acaba de presentar 'Heinz Zero', su nueva salsa de mesa elaborada a base de tomate, que mantiene el sabor superior del producto insignia de la marca ahora sin sales ni azúcares añadidos. 'Heinz Zero' se convierte así en la primera salsa de tomate del mercado en la actualidad que es 'doble 0'.



Con este lanzamiento -que refleja el liderazgo de Heinz en la categoría de kétchup- la compañía ofrece a todos los consumidores la posibilidad de disfrutar del mejor sabor de la manera más saludable posible.



Heinz Zero, máximo sabor y calidad de ingredientes



El inconfundible sabor de los tomates madurados al sol que utiliza Heinz es la clave del éxito de este nuevo producto. En este sentido, la marca cuenta con semillas propias que hacen que la materia prima de este producto sea de la máxima calidad. Además, 'Heinz Zero' tampoco contiene colorantes ni conservantes artificiales. La nueva salsa de Heinz marida a la perfección con todo tipo de platos de picoteo, como 'dipeo', hamburguesas o sándwiches. La nueva salsa 'Heinz Zero' estará disponible desde mayo en El Corte Inglés, con un precio recomendado de 2,89 euros.