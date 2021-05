R.Unido.- Johnson insiste en que "no es momento" para un nuevo referéndum en Escocia

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, ha descartado de nuevo la posibilidad de pactar con las autoridades de Escocia un nuevo referéndum independentista, alegando que "la mayoría de la población" asume que "no es el momento" de abrir de nuevo este debate, que considera zanjado tras la consulta de 2014.



A un día de que los escoceses acudan a las urnas para elegir la composición de su Parlamento, y con el Partido Nacional Escocés (SNP) de Nicola Sturgeon más fuerte en los sondeos, Johnson ha abogado por "esperar y ver lo que ocurre" en las elecciones, pero ha dejado clara la línea roja.



El 'premier' británico ha recalcado que "no es momento" de convocar un nuevo referéndum que ve "imprudente" e "irresponsable" en plena pandemia de coronavirus. "Tuvimos uno hace solo unos años y creo que la mayoría de la gente quiere que nos centremos en el país y en reconstruir la economía", ha esgrimido en declaraciones a los medios.



La consulta de 2014 se celebró previo acuerdo entre Londres y Edimburgo y el Gobierno de Sturgeon no contempla por ahora ninguna iniciativa unilateral, a pesar de que han crecido las voces en este sentido dentro del campo secesionista. Tanto Johnson como su predecesora, Theresa May, dieron por zanjado el debate tras la concesión previa de David Cameron.



Los sondeos realizados en abril dan el triunfo al 'no' a la independencia la mayor parte de las veces, aunque sin llegar al 50 por ciento de los votos y con porcentajes de indecisos que llegan hasta el 16 por ciento. El último, publicado por la cadena Sky News ofrece un 45 por ciento para ambas opciones, con un 8 por ciento de electores dudosos.