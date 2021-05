Romain Grosjean volverá a subirse a un Fórmula Uno gracias a Toto Wolff

Romain Grosjean. EFE/EPA/Antonin Vincent/Archivo

Madrid, 5 may (EFE).- El piloto francés Romain Grosjean volverá a pilotar un Fórmula Uno gracias a la promesa realizada en su día por el máximo responsable de la escudería Mercedes, Toto Wolff, después del grave accidente en el Gran Premio de Baréin de 2020, cuando su coche Haas atravesó la barrera y estalló en llamas.

Mientras se recuperaba en el hospital, el francés recibió la promesa de Toto Wolff de tener una nueva oportunidad para conducir un coche de Mercedes de Fórmula Uno y ahora cumplirá su promesa al organizar una sesión de pruebas para que pilote el W10 de Lewis Hamilton, ganador del título en 2019, en el circuito Paul Ricard, el próximo 29 de junio de 2021.

Romain Grosjean se pondrá al volante de un coche de Fórmula Uno por primera vez desde su dramático accidente y la huida de Romain de los restos en llamas de su coche Haas, que captó la atención mundial en noviembre de 2020 y el piloto de 35 años tuvo la suerte de escapar sólo con graves quemaduras en las manos.

A pesar de sus valientes esfuerzos por recuperarse, Romain fue excluido de las dos últimas carreras de la temporada y parecía que se cerraba la puerta a una histórica carrera en la Fórmula Uno que abarca 179 salidas y 10 podios.

Tras el accidente, Toto Wolff se comprometió con Romain a que su accidente no sería su último acto y fiel a su palabra, Toto invitó a Romain a la base de Mercedes F1 en Brackley el 30 de marzo para que se sometiera a un ajuste de asiento y pasara tiempo en el simulador del equipo en preparación para una prueba especialmente organizada en circuito del 29 de junio, siete meses después de su accidente.

También participará en una serie de vueltas de demostración antes del Gran Premio de Francia del domingo 27 de junio.

Grosjean compite actualmente en la serie IndyCar para Dale Coyne Racing con RWR.

"¡Estoy muy emocionado de volver a subirme a un coche de F1! Será una oportunidad especial para mí y conducir un Mercedes ganador del Campeonato del Mundo será una experiencia única", reconoció Grosjean, para recordar que "la primera vez que oí hablar de la posibilidad de conducir un Mercedes fue en mi cama de hospital en Bahrein, cuando Toto hablaba con los medios de comunicación y hacía la invitación. Leer esa noticia me animó mucho".

"La F1 no tuvo la oportunidad de correr en Francia durante 2020 por culpa del COVID, así que conducir un Mercedes en el Gran Premio de Francia de 2021 y completar un test en el Circuit Paul Ricard, mi circuito de casa, será muy especial. No puedo esperar a que llegue el día", señala Grosjean.

"Estamos muy contentos de apoyar a Romain con esta oportunidad especial. La idea surgió cuando parecía que Romain pondría fin a su carrera activa en la Fórmula 1, y no queríamos que su accidente fuera su último momento en un coche de F1", explica Toto Wolff.

"Queríamos asegurarnos de que sus últimos recuerdos fueran al volante de un coche ganador del campeonato. El accidente de Romain nos recuerda los peligros a los que se enfrentan los pilotos cada vez que se suben a la cabina, pero también es un testimonio de los increíbles pasos que ha dado este deporte para mejorar la seguridad a lo largo de los años", destaca Wolff.

Y, el vigente campeón del mundo, Lewis Hamilton, cuyo coche pilotará Grosjean, ha asegurado en la nota de prensa del equipo que está muy contento "de ver a Romain de vuelta en un coche de F1 después de su accidente del año pasado".

"Cuando ocurrió, todos rezamos por él y verle salir adelante y recuperarse tan bien fue un gran alivio. Estoy deseando verle de nuevo en Francia y darle la bienvenida al equipo para el fin de semana, ¡aunque más vale que cuide mi W10!", comentó jocoso Hamilton.