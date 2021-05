06/05/2021 Rocío Carrasco habla de su ruptura con los Mohedano. MADRID, 6 (CHANCE) Mucho se ha hablado a lo largo de los años de la 'no relación' de Rocío Carrasco con sus hijos, con su familia, con su entorno... y hoy por fín ha hablado de qué ocurrió con una parte de su familia a la que no hemos visto en los platós de televisión, pero sí ha hablado de forma habitual en los medios de comunicación. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CONTACTOPHOTO



Mucho se ha hablado a lo largo de los años de la 'no relación' de Rocío Carrasco con sus hijos, con su familia, con su entorno... y hoy por fín ha hablado de qué ocurrió con una parte de su familia a la que no hemos visto en los platós de televisión, pero sí ha hablado de forma habitual en los medios de comunicación.



Es el caso de su tío José Antonio Rodríguez, con el que no tiene ningún tipo de relación, igual que con su tía Gloria Mohedano. Esta noche la hija de Rocío Jurado ha asegurado que el motivo es: "los Mohedano han tenido, que yo sepa, contacto con los niños mucho después de que ocurriera todo esto. Creo que lo que han hecho ha sido apostar por lo que ellos pensaban que era el caballo ganador, y ellos son cómplices porque ellos sabían la verdad".



Y entonces, ese relato ha hecho saltar todas las alarmas porque no sabíamos que había un miembro de su familia que sabía por lo que estaba pasando: "no a todos, pero a uno de ellos se lo conté y luego salió en la televisión diciendo que yo había echado lágrimas de cocodrilo al respecto. No hablo de amador, hablo del marido de Gloria. En la conciencia de ellos irá si han hecho o han dejado de hacer".



De esta manera, Rocío Carrasco ha asegurado que el motivo por el que no tiene relación con su tía Gloria y su tío José Antonio es porque aún sabiendo su versión se han puesto del lado de Antonio David y no la ayudaron cuando ella más lo necesitaba.