Reservas para viajes en Booking crecen ante avance en vacunación

(Bloomberg) -- Booking Holdings Inc. experimentó una importante alza en el número de reservas de habitaciones por noche en el primer trimestre en comparación con fines del año pasado, lo que demuestra que el mayor agente de viajes en línea del mundo está comenzando a beneficiarse de la demanda acumulada de viajes a medida que más personas se vacunan y ansían sus vacaciones.

Después de un año de caídas sin precedentes en los ingresos debido a confinamientos y cierres de fronteras relacionados con la pandemia, Booking espera que los contagios por covid-19 disminuyan lo suficiente a tiempo para salvar su auge veraniego.

La compañía con sede en Norwalk, Connecticut, experimentó una contracción de las reservas de habitaciones por noche de solo 20% frente a un año antes para el período que terminó el 31 de marzo, gracias a que los viajeros comenzaron a hacer planes de vacaciones para el nuevo año. Las reservas de habitaciones por noche cayeron 60% en el cuarto trimestre.

La industria de los viajes se ha visto devastada por la pandemia de coronavirus, que paralizó la mayor parte del mundo el año pasado. Las reservas de habitaciones por noche de Booking descendieron hasta 85%, lo que obligó a la compañía a eliminar miles de empleos y solicitar ayuda del Gobierno. La compañía vio un breve alivio en los viajes nacionales durante el verano del año pasado, pero el aumento de los contagios en otoño e invierno trajo una nueva ola de restricciones.

Mientras tanto, los viajes internacionales se han hecho casi imposibles, ya que muchos países han prohibido el ingreso de extranjeros y han impuesto estrictas normas de cuarentena al llegar. A pesar de todo esto, los inversionistas se han mostrado optimistas sobre las perspectivas de recuperación en la industria, lo que ha hecho subir las acciones del sector de viajes muy por encima de sus niveles previos a la pandemia a medida que apuestan por un mundo tras el covid.

