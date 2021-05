Portugal.- Costa llama a implicar a las regiones para garantizar un despliegue efectivo de las ayudas europeas

Tzitzikostas expresa su preocupación porque sólo una parte de los países han consultado a los gobiernos locales



El primer ministro de Portugal, António Costa, ha asegurado este miércoles que las regiones y ciudades de la UE cumplirán un papel "fundamental" para garantizar que las ayudas del plan europeo post Covid llegan "rápidamente" a los ciudadanos y las empresas, al tiempo que ha enfatizado que los Estados miembros no deberían renunciar a tener una gestión "multinivel" de los fondos porque hacerlo perjudicaría su despliegue de forma correcta.



"No podemos prescindir del principio de gobernanza multinivel. Una gobernanza centralizada no nos permitirá ejecutar en un plazo tan corto este programa extraordinario ni asegurar sus sinergias con el presupuesto comunitario que tenemos que lanzar de manera simultánea", ha expresado durante su intervención en el debate de apertura de una nueva sesión plenaria del Comité Europeo de las Regiones.



Costa ha subrayado, en la misma línea, que las regiones europeas tendrán un papel "central" en la recuperación y ha destacado que es "fundamental" que "cada región, municipio o aldea, sea la capital o de la periferia, esté en la primera línea del esfuerzo de recuperación".



Durante su intervención, en la que se ha mostrado "orgulloso" de volver a una institución de la que formó parte "varios años", Costa ha señalado que Portugal asumió la presidencia de turno de la UE en un momento "decisivo" y que precisamente sentar las bases de una recuperación "justa, verde y digital" es una de sus prioridades.



Por eso, ha defendido que todas las partes implicadas deben hacer un "esfuerzo" para agilizar los trámites y conseguir que las ayudas "se concreticen sobre el terreno rápidamente". Esto incluye a los gobiernos nacionales, para que concluir "en breve" la ratificación del fondo, y a la Comisión Europea, para que acelere sus evaluaciones de los planes de recuperación de cada país.



Bruselas dispone de un plazo de dos meses para examinar cada documento, pero el primer ministro portugués ha recordado que prevé que los primeros sean aprobados en la reunión de los ministros de Finanzas del 18 de junio.



CONTAR CON LOS ACTORES LOCALES.



Antes que Costa, el presidente del Comité Europeo de las Regiones, Apostolos Tzitzikostas, ha asegurado que la institución está "seriamente preocupada" porque sólo una parte de los Estados miembros hayan consultado a las autoridades regionales y locales para el diseño de sus planes de reformas e inversiones.



El griego ha recalcado que, pasa ser "efectivas y exitosas, las "herramientas más grandes de la UE" deben "complementarse" y eso solo puede conseguirse en asociación con los "actores locales". "Sé que podemos confiar en usted para trasladar este mensaje", ha indicado Tzitzikostas, en referencia a Costa.



Al igual que el plan de recuperación, el gobernador de la región griega de Macedonia Central ha afirmado que la Cumbre Social de Oporto que se celebra este viernes y sábado será también "un momento decisivo", al tiempo que ha destacado que "una aplicación efectiva del Pilar Europeo de Derechos Sociales solo tendrá éxitos si se implica a todos los niveles de gobierno".



"Intentemos conseguir un cambio real que fortalezca la democracia y haga que la UE sea más tangible y esté más presente en nuestras vidas", ha apostillado el presidente del Comité Europeo de las Regiones.