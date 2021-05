Nicaragua recibe vacunas Sputnik V y felicita a Rusia por derrotar a los nazis

Vista de una dosis de la vacuna rusa contra la covid-19 Sputnik V. EFE/Georgi Licovski/Archivo

Managua, 5 may (EFE).- El Gobierno de Nicaragua recibió un segundo cargamento de la vacuna Sputnik V contra la covid-19 y aprovechó la ocasión para felicitar este miércoles al presidente de Rusia, Vladimir Putin, por el aniversario 76 de la victoria de la Unión Soviética y los Aliados sobre los nazis.

El cargamento de vacunas rusas está compuesto por 70.000 dosis de Sputnik V, que según información del Gobierno llegó el martes a Managua, en el marco de un acuerdo entre Nicaragua y el Fondo de Inversiones Directas de Rusia.

"Esta es la segunda partida de nuestra vacuna después de una pequeña donación que hizo Rusia en febrero de este año", dijo el embajador de Rusia en Nicaragua, Alexander Khokhólikov, a periodistas.

"Es el aporte ruso para salvar las vidas de la población nicaragüense. Para nosotros es importante tener buenas relaciones con el país socio de esta región", destacó el diplomático.

La Sputnik V fue la primera vacuna aplicada en Nicaragua, en marzo pasado, pero hasta ahora el Gobierno de Daniel Ortega no ha informado sobre cuántas dosis fueron inoculadas.

El diplomático ruso también recordó "la gran victoria sobre el nazismo", en mayo de 1945, y afirmó que "la pandemia será vencida en el mundo".

"En este 76 aniversario del triunfo victorioso sobre el nazismo, le saludamos con profundo respeto y admiración desde nuestro pueblo cristiano y solidario, a usted, a su gran pueblo, a todos y cada uno de los hombres, mujeres, ancianos y niños que protagonizaron esas heroicas y triunfales jornadas, hasta alcanzar la paz", escribió Ortega, a Putin, en una carta que también firmó la esposa del presidente nicaragüense, la vicepresidenta Rosario Murillo.

MÁS SPUTNIK V

El hijo del presidente, Laureano Ortega Murillo, quien recibió el segundo cargamento de Sputnik V, indicó que "en el futuro próximo seguirán recibiendo nuevos envíos de esta vacuna, para completar todo lo que se va acordado con el Fondo de Inversiones Directas de Rusia", del cual no brindó detalles.

Nicaragua desarrolla una jornada de vacunación contra la covid-19 con la fórmula Covishield, de AstraZeneca, gracias a donaciones de la India, y de países desarrollados a través del mecanismo Covax, que garantiza medicinas a naciones pobres.

Según el Ministerio de Salud, hasta ahora la covid-19 ha dejado 183 muertos y 7.009 casos confirmados, cifras que son rechazadas por el gremio médico, que exige al Gobierno que divulgue los "datos reales" sobre la pandemia.

El independiente Observatorio Ciudadano Covid-19, que sí goza del crédito de los médicos, ha reportado 3.101 fallecidos por neumonía y otros síntomas de covid-19, con 14.170 contagios sospechosos.

El Comité Científico Multidisciplinario, compuesto por médicos y expertos en otras ciencias, advierte que Nicaragua atraviesa una nueva ola de contagios y muertes por covid-19, sobre la cual las autoridades no han hecho referencia.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha expresado su preocupación por el manejo de la pandemia en Nicaragua, donde las autoridades no han establecido restricciones para evitar su propagación, promueven aglomeraciones, aplican mínimas medidas de protección social y brindan información limitada sobre la covid-19.