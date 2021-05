México.- El sindicato de trabajadores del metro acusa a las autoridades de desoír sus quejas sobre fallos en la vía

03/05/2021 Labores de rescate en el desplome de vagones de la Línea 12 del Metro de Ciudad de México. POLITICA TWITTER CNPC_MX



MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del Metro de Ciudad de México, Fernando Espino Arévalo, ha acusado a las autoridades de desoír las quejas presentadas sobre fallos y problemas en el tramo de vía de la línea 12, que ha sufrido un derrumbe y ha dejado al menos 25 muertos y decenas de heridos.



Tal y como ha explicado, desde 2012 se informó a las autoridades de diversos fallos en la línea 12, principalmente en el viaducto elevado, donde se producían "golpeteos, vibración y el desgaste de los raíles", según informaciones del diario 'El Universal'. Sin embargo, las autoridades no les habrían hecho caso.



Homero Zavala, secretario general del sindicato mexicano, ha manifestado que la obra presentaba daños estructurales que se acrecentaron tras el seísmo de septiembre de 2017. Además, en la zona se habrían producido hundimientos y filtraciones de agua.



En este sentido, varios vecinos han indicado que la infraestructura parecía "frágil" y que el andén "cimbreaba" cuando llegaba el convoy del lado contrario. Por su parte, la directora del Sistema de Transporte Colectivo (STC), Florencia Serranía, ha indicado que no se han presentado informes ni había indicios de este tipo de fallos en la línea 12.



Desde Metro de Ciudad de México sostienen que no se han registrado fallos estructurales y ha reiterado que se encuentran a la espera de las labores de los peritos y las conclusiones de las investigaciones.



El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha insistido en que el Gobierno hará "todo lo que la jefa de Gobierno (Claudia Sheinbaum) vea conveniente" y ha decretado tres días de luto por la tragedia.



Además, ha informado de que la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, visitará México el próximo mes tras las elecciones. "Sí, va a estar en México creo que el 8 de junio", ha aseverado durante una rueda de prensa.



El ministro de Exteriores, Marcelo Ebrard, que era alcalde de la ciudad cuando se construyó el tramo de vía afectada ha asegurado que "quienes actúan con integridad no deben temer a nada". "El que nada debe, nada teme", ha aseverado.