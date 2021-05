México.- Abren investigación por delitos de homicidio y daño a la propiedad en el desplome del Metro de Ciudad de México

México decreta tres días de luto mientras continúan identificándose muertos, hasta el momento 25



MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Ciudad de México ha informado de que se ha abierto una investigación por los delitos de homicidio y daño a la propiedad, ambos culposos, sobre el desplome de la Línea 12 del Metro, un accidente que ha dejado ya 25 muertos.



"Se llevarán a cabo todos los peritajes necesarios", ha subrayado la FGJ, que ha detallado que indagará profundamente el motivo de los hechos y hallará a los responsables, informa el medio mexicano 'Milenio'.



Para el análisis estructural, estará disponible un equipo multidisciplinario para desarrollar estudios de geotecnia, mecánica de suelos, cálculo estructural o resistencia de materiales, lo que ayudará a la investigación.



Asimismo, se revisarán los contratos de obra y supervisión bitácoras de mantenimiento, empresas constructoras y supervisoras, y la solicitud de información a todas las áreas intervinientes para el "deslinde de responsabilidades".



Mientras tanto, se ha activado también el Protocolo de Desastres y se actualiza información para familiares de los afectados, entre los que, hasta el momento, son 25 los fallecidos, que ya han sido identificados, según ha precisado la propia Fiscalía.



"Nuestro compromiso es contar, en el menor tiempo posible, con una explicación soportada científica y jurídicamente, sobre los lamentables hechos del día de ayer y dar la garantía a los ciudadanos de que se llegará a la verdad y se hará justicia, no se ocultará información ni se encubrirá a nadie", ha precisado la Fiscalía sobre su decisión.



Por otro lado, el Gobierno de México ha decretado tres días de duelo nacional por el accidente, por lo que se izará la bandera nacional a media hasta el 6 de mayo.



"Ante la citada tragedia, el Gobierno expresa su solidaridad y profundo dolor hacia las personas fallecidas y lesionadas, así como a sus respectivas familias", ha aseverado el Gobierno, mientras Ciudad de México ha decidido decretar también tres días de luto.



El accidente tuvo lugar en la noche de este lunes al desplomarse el tren, al parecer, por el derrumbe de una trabe entre las estaciones Olivos y Tezonco de Ciudad de México, dejando además de más de una veintena de víctimas mortales, cerca de 80 heridos.



Los vagones han sido ya retirados del lugar de la tragedia y la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ha indicado que la Línea 12 dejará de funcionar de forma indefinida.



"Desafortunadamente no podemos informarles cuánto tiempo, creo que nuestra obligación es garantizar la seguridad y por eso vamos a hacer una revisión a fondo, y eso es por los usuarios y por los habitantes de la ciudad", ha expresado al respecto.



Asimismo, ha avanzado que se van a revisar anomalías de otras estaciones de Metro de la Ciudad de México reportadas por distintos usuarios después del incidente, si bien ha precisado que en este caso no ha habido ninguna señal o alerta que avisase del derrumbe.



Sheinbaum también ha rechazado separar del cargo a la directora del Metro, Florencia Serranía, a la que algunos sectores han responsabilizado, mientras duren las investigaciones.



"Aquí el tema es quién es responsable, no sé si ustedes están de acuerdo, yo creo que así debe ser. Entonces, tenemos que saber quién es responsable, cómo está la responsabilidad de sus deslindes y tomar decisiones con base en ello", ha agregado la jefa de Gobierno, que ha vuelto a visitar el lugar del accidente.



Decenas de personas se han congregado en la estación de Olivos en momentos del día para reclamar que se haga justicia, mientras sindicatos del Metro han convocado paro laboral. Al mismo tiempo, la comunidad internacional ha expresado este martes su "solidaridad" con las víctimas.