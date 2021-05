Melinda Gates dice que el matrimonio con Bill está "irremediablemente roto"

En la imagen, Bill y Melinda Gates. EFE/Lionel Bonaventure/Pool/Archivo

Los Ángeles, 4 may (EFE).- El matrimonio entre Melinda y Bill Gates, que este lunes anunciaron que planean separarse tras 27 años juntos, está "irremediablemente roto", según los documentos de la petición de divorcio de la mujer que fueron revelados este martes por varios medios de comunicación estadounidenses.

"Le pedimos a la corte que disuelva nuestro matrimonio y que nuestra unión marital termine en la fecha indicada en nuestro acuerdo de separación", señalaron los abogados de Melinda Gates en ese documento, de acuerdo con la televisión estadounidense NBC.

En ese texto, la mujer aseguró que "no es necesaria la manutención conyugal" y que el pacto de separación determinará la división de sus propiedades.

Bill y Melinda Gates anunciaron este lunes su divorcio tras más de 27 años de relación en los que fundaron una de las organizaciones benéficas más importantes del mundo.

"Continuaremos compartiendo nuestra creencia en esa misión y seguiremos trabajando juntos en la fundación, pero consideramos que no podemos crecer como pareja en la próxima fase de nuestras vidas", explicaron los dos en un comunicado publicado en sus redes sociales.

En su escrito, Bill y Melinda afirmaron que han educado a tres hijos increíbles y que crearon una fundación para promover una vida "sana y productiva".

Se desconoce si el divorcio impactará de alguna manera en la Bill & Melinda Gates Foundation, aunque desde hace tiempo el consejero delegado de la organización es Mark Suzman, mientras que ellos dos han servido como fideicomisarios junto a Warren Buffet.

La fundación, creada en el año 2000, se ha convertido en una de las organizaciones filantrópicas más importantes del mundo con unos fondos de casi 50.000 millones de dólares.

El año pasado, Bill Gates renunció a su cargo de consejero en Microsoft, la empresa que fundó en 1975 con Paul Allen, para dedicarse a las actividades benéficas.