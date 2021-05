Marcone: “La plantilla no tiene dudas de que vamos a lograr la permanencia”

El delantero del Levante Dani Gómez (d) y el centrocampista del Elche Iván Marcone, durante un partido. EFE / Manuel Lorenzo/Archivo

Elche (Alicante), 5 abr (EFE).- El centrocampista argentino del Elche, Iván Marcone, aseguró este miércoles que la plantilla ilicitana no tiene dudas de que el equipo, a pesar de su situación en la tabla, logrará salvar la categoría en las cuatro jornadas que restan para la conclusión del campeonato.

“Vemos la situación con optimismo porque creemos en el trabajo y confiamos en el plantel y el cuerpo técnico. Creemos que vamos a sacar adelante esta situación”, dijo el argentino.

Iván Marcone elogió el potencial de la Real Sociedad, próximo rival, pero aseguró que el Elche saldrá “a ganar” en San Sebastián por una cuestión de “necesidad”.

El jugador, que elogió la personalidad y valentía de su compañero Fidel Chaves, quien erró un penalti la pasada jornada, no quiso valorar su rendimiento personal durante su primera experiencia en el campeonato español.

“Todos queríamos que el equipo estuviera más arriba de lo que está. Siempre hay matices, pero ahora lo importante es el equipo, sumar los tres puntos y ya pensaremos en lo personal”, argumentó.

“Cuando llegué las expectativas eran muy grandes y espero seguir mucho tiempo aquí dando lo mejor que pueda. Me ha tocado jugar muchos partidos y voy a intentar devolver la confianza mejorando día a día”, explicó.

Marcone afirmó que, pese a llegar al Elche junto a Jorge Almirón, entrenador con el que coincidió en Argentina, se ha adaptado bien al método de trabajo del grupo de Fran Escribá, del que destacó que da al jugador “muchas herramientas” para que pueda rendir a su mejor nivel.

El argentino aseguró que a estas alturas de su carrera las críticas no le afectan y reconoció el déficit que tiene el Elche como visitante, ya que suma más de medio año sin vencer a domicilio.

“Siempre salimos a ganar, pero hoy la necesidad es mayor”, admitió Marcone, quien confirmó que el Elche, como la mayoría de los equipos, “también está acusando el cansancio de una liga larga”.

“Trataremos de dar el último esfuerzo. Somos optimistas y si logramos hacer las cosas de la mejor manera vamos a lograr la permanencia”, apuntó el argentino, quien restó importancia a la acumulación de partidos en pocas fechas.

“Son partidos muy importantes y es un momento de desgaste, pero vamos a jugar todos en igualdad de condiciones”, concluyó. EFE

