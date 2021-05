Los beneficios de GM en el primer trimestre aumentan a 3.022 millones de dólares

General Motors señaló que en Norteamérica sus ganancias ajustadas antes de intereses e impuestos ascendieron a 3.134 millones de dólares. EFE/Jeff Kowalsky/Archivo

Washington, 5 may (EFE).- General Motors (GM) tuvo unos beneficios netos de 3.022 millones de dólares en el primer trimestre del año, un 928 % más que en el mismo periodo de 2020 y muy superiores a lo esperado por los analistas, gracias a los buenos resultados de la compañía en Norteamérica.

La compañía automovilística señaló que en Norteamérica sus ganancias ajustadas antes de intereses e impuestos ascendieron a 3.134 millones de dólares, un 43 % más que hace un año, a pesar de los problemas de producción provocados por la escasez de chips.

Mientras, GM Internacional, que engloba las operaciones de la compañía fuera de Norteamérica, registró unas ganancias ajustadas antes de intereses e impuestos de 308 millones de dólares, cuando en el primer trimestre de 2020 perdió 551 millones.

GM Financial, el brazo financiero de la compañía, también registró un fuerte aumento de sus ganancias ajustadas, al pasar de 230 millones de dólares hace un año a 1.182 millones en el primer trimestre de 2021, un aumento de 414 %.

Cruise, la unidad de GM que desarrolla vehículos autónomos, tuvo unas pérdidas de 229 millones de dólares.

En conjunto, las ganancias ajustadas antes de intereses e impuestos de GM ascendieron a 4.417 millones de dólares en el primer trimestre, lo que representa un aumento del 253 %.

La presidenta y consejera delegada de GM, Mary Barra, señaló en una carta dirigida a los accionistas que "estos fuertes resultados demuestran una vez más la fortaleza subyacente de nuestra empresa, especialmente en Norteamérica y China, así como la de GM Financial. Seguimos ejecutando nuestra estrategia y avanzando de forma significante en nuestra transición a un futuro totalmente eléctrico con las crecientes oportunidades que crea".

GM señaló que sus ingresos en el primer trimestre ascendieron a 32.474 millones de dólares, un 0,71 % menos que hace un año.

De esta cifra, 25.957 millones de dólares proceden de Norteamérica, 3.086 millones de GM Internacional, 3.407 millones de GM Financial y 30 millones de Cruise.

Las ventas de automóviles de GM en los primeros tres meses fueron de 1.744.00 unidades, un 20 % más que hace un año. De esta cifra, 746.000 unidades se vendieron en Norteamérica y el resto en las regiones de GM Internacional.