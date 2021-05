Loewe y Sotheby's sellan su compromiso con la artesanía

Imágenes cedidas por Loewe. SOLO USO EDITORIAL

Madrid, 5 may (EFE).- "La artesanía es uno de mis principales intereses, y la he convertido en el eje de la identidad de Loewe", así se ha expresado Jonathan Anderson, director creativo de la firma, al presentar una colección de objetos tradicionales, decorados por grandes artistas que se subastarán en Sotherby's.

Para reafirmar su compromiso con la artesanía Loewe colabora con la casa de subastas británica Sotheby's con su proyecto Loewe Weaves, una colección de la que forman parte objetos elaborados artesanalmente, que pese a su tradición y sencillez, se enmarcan en una propuesta única compuesta de asadores de castañas gallegos decorados por artistas, bolsos tejidos en piel, cestas y accesorios.

Una colección con la que la firma, según explica en una nota, explora el acto de tejer como una forma de "artesanía decorativa y una manera de generar estructuras".

El protagonista principal de la colección es un asador de castañas típico de Galicia: un recipiente de barro hecho a mano y perforado con múltiples agujeros. Aunque esos agujeros tienen una función práctica, la textura que generan resulta idónea para albergar distintas técnicas de tejido.

En los accesorios, la firma de moda traslada la noción de tejer a la piel tratada artesanalmente y también a un surtido de accesorios de rafia llenos de detalles artesanales: bolsos, brazaletes y vasijas tejidas y anudadas.

Sotheby's expone una selección de siete asadores de castañas decorados por artistas, donde se muestran las técnicas de tejido de Arko Asako (Japón), Min Chen (China) y Laia Arqueros (España).

Los recipientes elaborados a mano –creados por el maestro alfarero Antonio Pereira y reinterpretados por estos tres artistas– se presentarán junto a piezas enmarcadas en el arte impresionista, moderno y contemporáneo de Nueva York, y se subastarán el 12 de mayo.

Las piezas expuestas se venderán a un precio fijo acordado en el mercado digital "Buy Now" de Sotheby's, lo que convierte a Loewe en la primera casa de moda de lujo que colabora en exclusiva con la plataforma.

Las artesanas españolas Idoia Cuesta y Belén Martínez y los artesanos que trabajan en los talleres de Loewe también han decorado alguno de los recipientes con franjas de tela, pañuelos, cuerda, tiras de piel, hilos de algodón, plumas y paja.

Muchos de los materiales empleados para decorar los asadores son excedentes de colecciones pasadas de la firma de moda. "La auténtica artesanía debe ser sostenible", ha señalado Anderson.

Estos asadores se expondrán y estarán a la venta en las tiendas de la marca de todo el mundo a finales de mayo.

"Espero que este proyecto sea capaz de transmitir la vitalidad y la naturaleza expansiva que caracterizan a la artesanía contemporánea, así como su espíritu lúdico", ha concluido Anderson.