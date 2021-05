Libertad-Goianense, duelo de gallitos en Asunción con la meta en octavos

Vista de jugadores de Libertad de Paraguay. EFE/Norberto Duarte/Pool/Archivo

Asunción, 5 may (EFE).- El Libertad recibirá este jueves en Asunción al Atlético Goianense como líder del Grupo F de la Sudamericana, con el equipo brasileño en segunda posición y, como el paraguayo, buscando el pase a octavos.

Les sigue en el grupo el argentino Newell's Old Boys, que se mantiene en la carrera a la clasificación tras vencer al Palestino el martes (0-1), dejando a los chilenos prácticamente descartados de la lucha.

El Libertad saldrá al Defensores del Chaco tras vencer en la segunda jornada a los de la ciudad de Rosario (1-3) y en la anterior al Palestino (2-0), con lo que suma seis puntos, frente a los cuatro del Goianense.

Unas credenciales a agregar a su liderato en el Apertura local, que preside en solitario, tres puntos por delante del Cerro Porteño y el Olimpia.

El técnico argentino Daniel Garnero combina ambas competiciones en base a un plantel variado y que tiene como figuras a los delanteros Oscar Cardozo y Antonio Bareiro, fijos al igual que el meta Martín Silva.

La Sudamericana es además el escaparate internacional de la temporada al que se agarra tras ser apeado de la Libertadores por el colombiano Atlético Nacional, en la fase previa de grupos.

Tendrá enfrente a un Goianiense que venció al Palestino en la segunda jornada (0-1) y en la primera empató en casa con los argentinos (0-0).

El transitar en esta fase de los dirigidos por Jorginho se ha caracterizado por un fútbol práctico que en ataque pende de las explosivas salidas del delantero Zé Roberto, el autor del gol a los chilenos.

Contra el Newell's Old Boys, y pese al empate, brillaron ofensivamente Nathal y Dudu.

El encuentro del jueves estará arbitrado por el argentino Facundo Tello.

Hora: 18.15 (23.15 GMT).