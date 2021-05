Kamala Harris visitará México el 8 de junio, informa López Obrador

La vicepresidenta Kamala Harris. EFE/EPA/Leigh Vogel / POOL

Ciudad de México, 5 may (EFE).- La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, visitará México el próximo 8 de junio como encargada de Washington para abordar la migración regional, informó este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Sí, va a estar en México creo que el 8 de junio, pasando las elecciones” intermedias del 6 de junio, expresó el mandatario en su rueda de prensa matutina en el Palacio Nacional, sin dar más detalles.

La visita presencial de Harris ocurrirá después de un primer encuentro virtual que tendrá este viernes con López Obrador, quien informó que discutirán sobre "la migración y las propuestas para enfrentar el fenómeno migratorio".

El mandatario mexicano insistirá a la vicepresidenta que Estados Unidos apoye la ampliación a Centroamérica de dos de sus programas sociales más emblemáticos: Sembrando Vida, de reforestación para campesinos, y Jóvenes Construyendo el Futuro, un plan de prácticas profesionales.

López Obrador, quien ya propuso Sembrando Vida al presidente Joe Biden en la Cumbre de Líderes sobre el Clima del 22 de abril, también sugiere que los beneficiarios accedan después de 3 años a visas temporales para trabajar en Estados Unidos con la posterior opción de residencia o ciudadanía.

“Ya Canadá tiene un buen programa de visas temporales porque Canadá, y sobre todo Estados Unidos, necesita la fuerza de trabajo de México y de Centroamérica, entonces es ordenar y dar esta opción, esta alternativa”, argumentó.

Estas declaraciones se producen un día después de la reunión bilateral con el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, con quien firmó un acuerdo de intención para ampliar a ese país sus programas sociales.

"Platiqué ampliamente con el presidente de Guatemala, él también expresó su apoyo para que Estados Unidos invierta en Centroamérica, que se ayude a los países centroamericanos que quedaron muy mal, devastados, por inundaciones, hay mucha necesidad, mucha pobreza", dijo López Obrador.

El presidente de México ha insistido en que sus proyectos ayudarán a aliviar la creciente ola migratoria de la región, reflejada en las cifras récord de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza Estadounidense (CBP, en inglés), que reportó 172.000 indocumentados detenidos en marzo.

Sembrando Vida emplea en México a más de 400.000 campesinos, con una inversión de 1.400 millones de dólares para sembrar 1.000 millones de árboles frutales y maderables en 1 millón de hectáreas.

Además, ya beneficia a 1.070 productores en El Salvador y 431 en Honduras.

En tanto, Jóvenes Construyendo el Futuro apoya a más de 330.000 aprendices con 4.310 pesos mensuales (unos 215 dólares) para que hagan prácticas profesionales en México, además de apoyar a 5.804 jóvenes de El Salvador y 5.029 en Honduras.

"Entender que no es mala la migración, las naciones más prósperas del mundo se han hecho con migrantes y la mejor enseñanza, o el mejor ejemplo, es Estados Unidos, esa gran nación se construyó con migrantes, entonces no se va a resolver esto con medidas coercitivas", dijo el presidente.