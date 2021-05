Junior ante Fluminense con defensa diezmada, Teo en duda y en casa ajena

El entrenador de Junior Luis Amaranto Perea. EFE/Ricardo Maldonado/Archivo

Guayaquil (Ecuador), 5 may (EFE).- A los problemas por las bajas de los dos defensores centrales titulares y las dudas de la reaparición de Teófilo Gutiérrez para enfrentar este jueves en Guayaquil al brasileño Fluminense, el Junior suma ahora tener que jugar de local en cancha ajena, luego de la reprogramación ordenada por la Conmebol.

Ante los disturbios que se mantienen desde el pasado 28 de abril en las principales ciudades de Colombia, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) determinó que el encuentro entre los "tiburones" y el "Flu" por la tercera fecha del grupo D de la Copa Libertadores debe jugarse este jueves en el estadio Monumental de Guayaquil.

Las principales novedades de los dirigidos por Luis Amaranto Perea están en la zaga, donde los centrales Germán Mera y Willer Ditta no podrán ser alineados por lesión y acumulación de tarjetas amarillas, respectivamente. En su reemplazo estarán Danny Rosero y Jéfferson Gómez, quien reaparece luego de una larga ausencia.

El cuarteto defensivo de los "rojiblancos" lo completarán Fabián Viáfara por la derecha y Gabriel Fuentes por la izquierda, mientras que en el medio campo la marca estará a cargo de Didier Moreno y Larry Vásquez, acompañando a los creativos Luis "Cariaco" González y Fabián Sambueza.

La delantera estará comandada por el goleador Miguel Ángel Borja, quien acompañará a Teófilo Gutiérrez si éste alcanza a recuperarse de su lesión en el tendón de Aquiles. De lo contrario estará John Pajoy, quien ha ocupado la posición en las últimas confrontaciones.

Por su parte, Fluminense, que estaba en Barranquilla desde el martes pasado, podrá contar con el defensor David Braz y el extremo peruano Fernando Pacheco. Braz regresa luego del positivo para covid-19, mientras que el "inca" se recuperó de una lesión en el muslo de la pierna izquierda.

Otro que no podrá ser de la partida para enfrentar al cuadro de Barranquilla es el defensor Egidio, luego de su expulsión en la segunda fecha del grupo D cuando enfrentaron al también colombiano Independiente Santa Fe.

En la tabla de posiciones el Fluminense empata en el primer lugar del grupo D con el argentino River Plate con cuatro puntos y un gol de diferencia, mientras que el Junior es último con apenas un punto y una diferencia de menos uno.

Probables alineaciones:

Junior: Sebastián Viera; Gabriel Fuentes, Jéfferson Gómez, Danny Rosero y Fabián Viáfara; Larry Vásquez, Didier Moreno, Luis "Cariaco" González y Fabián Sambueza; y Miguel Ángel Borja y Teófilo Gutiérrez.

DT: Luis Amaranto Perea

Fluminense: Marcos Felipe; Lucas Felipe Calegari, Lucas Claro, Marcílio Mota "Nino", David Braz; Yago da Costa, Matheus Marinelli, Luis Henrique, Fernando Pacheco, Kayky da Silva; Federico Chávez "Fred".

Árbitro: El chileno Julio Bascuñán será auxiliado en las bandas por sus compatriotas José Retamal y Miguel Roche. El cuarto árbitro será Joel Alarcón.

Estadio: Monumental Banco Pichincha, Guayaquil.

Hora: 19.00 local (00.00 GMT del viernes)

