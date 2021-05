Jacinda Ardern anuncia que se casará con su novio durante el verano austral

La primera ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, anunció este miércoles que se casará durante el verano austral con su novio Clarke Gayford, con quien se comprometió en 2019 y tiene una hija de casi tres años, aunque no quiso revelar la fecha exacta. EFE/EPA/DAVID ROWLAND

Sídney (Australia), 5 may (EFE).- La primera ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, anunció este miércoles que se casará durante el verano austral con su novio Clarke Gayford, con quien se comprometió en 2019 y tiene una hija de casi tres años, aunque no quiso revelar la fecha exacta.

"Eso no quiere decir que se lo hayamos dicho a nadie todavía, así que creo que deberíamos hacer algunas invitaciones", apuntó Ardern en una entrevista con la emisora neozelandesa Coast Radio, al justificar su reserva en revelar la fecha.

La mandataria laborista, cuyo liderazgo en torno a políticas sociales y sus muestras de empatía con la gente son admirados en el mundo, también bromeó al decir que se siente "un poco mayor para tener una fiesta de bodas".

Ardern, de 40 años de edad, y Gayford, un presentador de televisión de 44, se conocieron durante una ceremonia de premios en 2012 y en junio de 2018 nació su hija Neve Te Aroha Ardern Gayford.

La mandataria laborista fue la segunda líder mundial que dio a luz durante su mandato después de la primera ministra paquistaní ya fallecida, Benazir Bhuto.