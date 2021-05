Guillén: "El ciclismo saldrá de la pandemia igual o más fuerte que antes".

El director de la Vuelta Ciclista a España, Javier Guillén. EFE/Ismael Herrero/Archivo

Redacción deportes, 5 may (EFE).- A poco más de tres meses para la Vuelta a España, Javier Guillén, director de la carrera se muestra optimista con la posibilidad de vivir a partir del 14 de agosto una ronda dentro de la normalidad de siempre, una vez controlada una pandemia de la que sale el ciclismo "igual o más fuerte que antes".

"Espero una Vuelta dentro de la normalidad, y en ese sentido somos optimistas porque el ritmo de vacunación va bien y el 14 de agosto está lejos todavía", señaló Guillén tras el acto de presentación de los maillots de la Vuelta 2021 celebrado en el Hipódromo madrileño de La Zarzuela.

Tras un año de pandemia, Guillén destaca el hecho del cumplimiento del calendario, lo que salvo el ciclismo de problemas de difícil solución. Actualmente, en vías de superarse la crisis sanitaria, se muestra convencido de que este deporte saldrá reforzado.

"Creo que sale mucho mejor de lo que creíamos. En el mes de marzo se hablaba de reorganizar el calendario por la supervivencia del ciclismo, y se corrieron las principales carreras. Eso nos ha llevado a un 2021 en el que seguimos vivos. Que se estén celebrando las carreras con normalidad ayuda mucho para el futuro. Hemos ganado mucho como deporte y vamos a ser capaces de salir igual o más fuertes que antes", explicó.

Guillén considera que un deporte como el ciclismo, que depende en gran medida de la situación económica del momento, ha demostrado a la gente su capacidad para superar la pandemia y seguir llegando al mundo entero.

El director de la ronda española comprueba que el público está volviendo a las gradas, como se ha comprobado en el torneo de tenis Conde de Godó. Este regreso de la afición supone una inyección de moral.

"Creo que la Vuelta, ya en agosto, con un alto índice de vacunación, se podrá celebrar con absoluta tranquilidad, y con esa idea trabajamos, penando en una Vuelta normal, con caravana publicitaria, salidas y metas normales y para que el publico nos siga en todo el recorrido", comentó.

Respecto a la participación que espera en la Vuelta que comienza en Burgos el 14 de agosto, Guillén espera "que sea importante", a pesar de los Juegos Olímpicos y las demás grandes carreras por etapas. "Los que no hayan ganado tendrán que venir a la Vuelta a intentar ganar algo", precisó.

Según explicó Javier Guillén, el ciclismo actual existe "a uno de los mejores períodos de su historia" por el nivel de una generación que ya está dominando el calendario mundial.

"Todas las carreras a día de hoy han sido espectaculares , y eso se lo debemos a los corredores que hay en estos momentos. Ganar es algo que está muy cotizado. El que no pueda ganar el Giro querrá ganar el Tour, y si no, la Vuelta. Queremos tener a todos, pero si no, a los mejores extranjeros y nacionales posibles".

Guillén admitió que sería positivo para la Vuelta "que haya buenos corredores españoles, incluso una estrella, algo que necesita el ciclismo nacional y su afición como país productor de grandes ciclistas".

"Ahora la presión es para corredores como Mikel Landa y Enric Mas, pero todos confiamos en Juan Ayuso para el futuro. Con este chico de 18 años hay que tener paciencia y llevarlo bien, y de eso se ocupa Josean Fernández Matxin, quien sabe descubrir talentos".