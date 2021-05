Golpe al mentón o combate a tres asaltos

Vista de jugadores del Peñarol uruguayo. EFE/Antonio Lacerda/Archivo

Montevideo, 5 may (EFE).- Líder del Grupo E con seis unidades, el Peñarol uruguayo buscará este jueves una victoria frente al River Plate paraguayo que significaría un golpe al mentón de su rival y un gran paso para avanzar de fase en la Copa Sudamericana.

Sin embargo, los visitantes tienen otros planes y viajarán a Montevideo en busca de tres puntos que le permitan asaltar la cima de la tabla y estirar la pelea hasta el final.

Tras dos fechas disputadas, el River Plate suma cuatro unidades y está segundo a tres puntos del Corinthians brasileño y a cuatro del peruano Sport Huancayo.

Teniendo en cuenta estos números y que luego jugarán dos partidos en condición de local, los dirigidos por el histórico defensor Celso Ayala saben que no perder en Montevideo es vital.

Por su parte, el Peñarol tiene claro que estirar a cinco puntos la diferencia sobre su más inmediato perseguidor cuando falten nueve por disputarse sería un paso enorme hacia los octavos de final.

Esta vez, tras conseguir una buena victoria en Brasil, el entrenador del equipo uruguayo, Mauricio Larriera, repetirá un once inicial que tiene uno de sus puntos más fuertes en la movilidad de sus jóvenes atacantes.

Del otro lado, Ayala, dos veces mundialista con Paraguay y campeón de la Libertadores con el River Plate argentino, seguramente apueste por un equipo en el que el delantero Pablo Zeballos retornará a la titularidad.

Con el goleador sobre el campo del estadio Campeón del Siglo, el visitante buscará una victoria que le haga dejar de lado el mal momento que atraviesa en el plano local, donde ocupa la última posición del Torneo Apertura.

- Alineaciones probables:

Peñarol: Kevin Dawson; Juan Acosta, Fabricio Formiliano, Gary Kagelmacher, Joaquín Piquerez; Giovanni González, Jesús Trindade, Walter Gargano, Facundo Torres; David Terans y Agustín Álvarez Martínez. Entrenador: Mauricio Larriera.

River Plate (PAR): Daniel Azcona; Mario Saldívar, Gustavo Navarro, Gustavo Giménez, Marcos Acosta Rojas; Marcelo González, Osmar Molinas, Cristian Sosa, Diego Godoy; Pablo Zeballos y Dionisio Pérez. Entrenador: Celso Ayala.

Árbitro: Carlos Orbe (ECU).

Hora: 21.30 hora local (00.30 GMT).

Cancha: Campeón del Siglo, en Montevideo.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la tercera jornada del Grupo E de la Copa Sudamericana.