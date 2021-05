GM supera estimación de ganancias, mantiene previsión para 2021

(Bloomberg) -- General Motors Co. registró un crecimiento de las ganancias mayor de lo esperado en el primer trimestre gracias a la fuerte demanda de vehículos en Estados Unidos y China, a pesar de que la escasez de semiconductores redujo la producción.

El fabricante de automóviles con sede en Detroit informó el miércoles una ganancia ajustada de US$2,25 por acción, superando una estimación de consenso de US$1,08. GM atribuyó el buen desempeño al auge de las ventas de vehículos utilitarios deportivos y camionetas de gran tamaño y mayor margen.

“Estos sólidos resultados demuestran una vez más la fortaleza subyacente de nuestro negocio, especialmente en Norteamérica y China”, dijo la directora ejecutiva, Mary Barra, en una carta a los accionistas.

GM mantuvo sin cambios su previsión de ganancias para todo el año a pesar de los problemas de adquisición de chips que afectan a la industria. Ahora espera que las ganancias se sitúen “en el extremo superior” de su proyección anterior de un ebit ajustado de entre US$10.000 millones y US$11.000 millones, o de entre US$4,50 y US$5,25 por acción.

“La compañía tiene mucha confianza en su previsión para todo el año 2021 esbozada a principios de este año, mientras trabaja para gestionar la escasez de semiconductores, que está afectando a los fabricantes de automóviles a nivel mundial”, dijo la compañía en otro comunicado.

GM reportó ganancias ajustadas para todo el año de US$4,90 por acción en 2020 y un ebit ajustado de US$9.700 millones.

Las acciones de la compañía subían 3,5% a US$57,30 en operaciones previas a la apertura. La acción había ganado alrededor de 33% en lo que va del año hasta el martes.

Escasez de semiconductores

Los fabricantes de automóviles se han visto obligados a reducir la producción mientras buscan semiconductores en sus cadenas de suministros a medida que los compradores salen de los confinamientos por la pandemia a comprar vehículos deportivos utilitarios y camionetas.

GM dijo que la escasez de chips, que ha causado el cierre temporal de muchas plantas, continuará afectando la producción este trimestre. Sin embargo, dejó de lado una estimación anterior de un impacto de entre US$1.500 millones y US$2.000 millones.

Barra dijo que la cadena de suministro y los equipos de fabricación del fabricante de automóviles han trabajado para minimizar la interrupción, “maximizando la producción de vehículos de alta demanda y con capacidad limitada”.

GM registró ingresos de US$32.470 millones en el primer trimestre, ligeramente por debajo de la estimación de consenso de US$32.770 millones.

Las operaciones de GM en Norteamérica registraron un robusto crecimiento, con una ganancia de US$3.100 millones en comparación con US$2.200 millones hace un año.

La compañía dijo que su negocio en China, el mercado de automóviles más grande del mundo, obtuvo ingresos de capital de US$308 millones a través de sus empresas conjuntas. Esto fue superior a una pérdida de US$167 millones hace un año.

