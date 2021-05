Gambia.- El Gobierno pone fin a los procedimientos contra seguidores de un grupo que pide la dimisión del presidente

01/01/2020 Adama Barrow, presidente de Gambia POLITICA AFRICA GAMBIA INTERNACIONAL PRESIDENCIA DE GAMBIA



MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Gambia ha anunciado el fin de los procedimientos legales abiertos contra varios seguidores del movimiento popular 'Three Years Jotna', que exige la dimisión del presidente, Adama Barrow, que vio la luz en enero de 2020 en el país africano.



El portavoz del Ejército gambiano, Ebrima Sankareh, ha indicado en declaraciones a la emisora West Radio que se trata de "un gesto humanitario para promover la paz y la reconciliación entre todos los actores de la esfera política", especialmente ante las presidenciales en diciembre de este año.



Sankareh ha indicado que la decisión ha sido adoptada por el ministro de Justicia, Dawda Jallow, quien es además el fiscal general, y ha recalcado que no tiene por qué dar los motivos de la misma, tal y como ha recogido el diario gambiano 'The Chronicle'.



Un total de siete altos cargos del movimiento 'Three Years Jotna' --Tres Años son Suficientes-- fueron detenidos el 26 de enero de 2020 tras una manifestación pacífica que derivó en incidentes tras la intervención de la Policía, incidentes que se saldaron con más de 130 detenidos.



Tras ello, los detenidos, entre los que figura el presidente del movimiento, Abdou Njie, fueron imputados por asamblea ilegal, disturbios y destrucción de propiedades. Las autoridades anunciaron posteriormente la ilegalización del movimiento y la suspensión de las operaciones de varias emisoras.



En este sentido, el propio Sankareh manifestó que "el Gobierno de Gambia considera la operación 'Three Years Jotna' como un movimiento subversivo, violento e ilegal y por ello prohíbe que opere en el territorio gambiano", antes de incidir en que el movimiento "nunca estuvo registrado legalmente".



El movimiento surgió para exigir la dimisión de Barrow y la convocatoria de elecciones, dado que accedió a la Presidencia en 2017 como candidato de unidad de una serie de partidos opositores al exmandatario Yahya Jamé con el compromiso de que liderara un gobierno provisional durante tres años antes de convocar elecciones, a las que no se presentaría.



Sin embargo, parte de la coalición aceptó apoyar un mandato de cinco años para Barrow, como contempla la Constitución, lo que provocó divisiones internas y derivó en protestas en las que han participado miles de personas y que fueron rechazadas por el mandatario.



Barrow, una figura relativamente desconocida cuando logró el apoyo de la coalición para presentarse a las presidenciales celebradas el 1 de diciembre de 2016, se impuso en la votación a Jamé, quien llevaba en el poder desde 1994, cuando encabezó un golpe de Estado.