Fútbol/Liga Europa.- Mikel Arteta: "Es un partido enorme, tenemos que aprovechar la oportunidad"

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, recalcó que lo "enorme" que es el duelo de este jueves ante el Villarreal que decidirá quien pasa a la final de la Liga Europa y pidió "aprovechar" una oportunidad que no se suele presentar con asiduidad para pelear por un título.



"Es un partido enorme para todos, pero en particular para el club, porque estamos aquí representando a un club de fútbol y a nuestra afición. Lo que queremos hacer es hacerlo de la mejor manera ganando trofeos y si ganamos este jueves, estaremos mucho más cerca de conseguir otro trofeo. Este es el único objetivo y el propósito de estar aquí", comentó Arteta en rueda de prensa recogida por la web del Arsenal.



El guipuzcoano pidió "aceptar el desafío y la oportunidad que está delante". "Creo que es la décima vez que el club está en una semifinal europea, por lo que no es algo que suceda muy a menudo. Tenemos que aprovechar la oportunidad y ganarnos el derecho a estar en la final", subrayó.



"Es un gran momento, no para mí, sino para el club y por todo lo que ha pasado en los dos últimos años y los últimos meses y toda la inestabilidad que hemos estado viviendo por muchas razones diferentes. Será un gran paso adelante si podemos estar en esa final y tener la oportunidad de ganar ese trofeo", remarcó el técnico 'gunner'.



En este sentido, valoró el gol anotado en La Cerámica. "Siempre es muy importante. Obviamente no logramos el resultado que queríamos, pero con el contexto y la situación que se produjeron durante el partido, salimos de una manera bastante buena considerando las circunstancias y jugando 40 minutos con 10 hombres", reconoció el exjugador.



"No quiero pensar así", replicó Arteta al ser preguntado sobre si era la última oportunidad del grupo actual de ganar un título. "Quiero pensar que siempre tienen hambre por ganar cualquier competición en la que estén involucrados. Es cierto para algunos jugadores que esta podría ser la última temporada por diferentes razones y puedo ver lo mucho que significa para ellos", añadió.



Además, Arteta celebró poder tener listo al cien por cien a un jugador clave como Pierre-Erick Aubameyang, que viene de ser clave el domingo en la victoria ante el Newcastle con gol y asistencia, y al que defendió también de las críticas recibidas.



"'Auba' jugó bien y se sintió mucho mejor que los días previos al domingo. Obviamente, marcar un gol también es muy importante para él, así que está en buena situación. Él puede cambiar las cosas muy rápido, así que espero que podamos ver eso", expresó.



El entrenador del Arsenal tiene "una idea" de lo que espera del Villarreal en el Emirates y auguró "muchos partidos dentro del propio partido". "Tenemos que jugar mejor que en Villarreal. Vamos a empezar con once jugadores, algo que no tuvimos la oportunidad de hacer en el último partido y luego veremos qué pasa. Habrá muchos factores que intervendrán", sentenció.