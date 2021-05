Fútbol/Champions.- Vinicius: "Un equipo que ha ganado todo es normal que en algún momento pierda"

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El delantero del Real Madrid Vinicius Junior lamentó la derrota (2-0) ante un Chelsea que no dejo oportunidad al cuadro blanco de avanzar a la final de la Liga de Campeones, donde se mostró seguro que sí estarán la próxima temporada.



"Lo intentamos de todas las maneras. Nos toca pelear por la Liga y seguir trabajando, el próximo año seguro que estaremos en la final. Un equipo que ha ganando de todo es normal que en algún momento pierda, tenemos que seguir peleando", dijo en declaraciones a Movistar Plus.



El brasileño, como el Madrid en general, no tuvo un partido fácil. "Jugué de carrilero, un poco distinto, pero Zidane me dijo lo que tenía que hacer, no pude hacer tantas cosas para sacar algo bueno para el equipo, tengo que seguir trabajando", afirmó.



"Es complicado no llegar a la final, pero nos quedan cuatro partidos importantísimos para ganar la Liga y ganar algo esta temporada", añadió, antes de ser preguntado por Sergio Ramos. "Siempre da todo, quiere estar en el campo para ayudar, y fue un partido complicado", terminó.