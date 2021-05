Fútbol.- Diego Martínez: "En el Granada nunca pensamos en los techos, sólo en el día a día"

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Granada, Diego Martínez, dejó claro que una de las señas de identidad de su trabajo en el club nazarí es el de no pensar "en los techos, sólo en el día", algo que se ve apuntalado por unos jugadores "con una ambición tremenda".



"Nunca pensamos en los techos, solo en el día a día, en los valores del club y en hacer las cosas lo mejor posible. Tenemos unos jugadores que creen en lo que hacen, que respetan estos valores y tienen una ambición tremenda. Para mí es un orgullo representar al Granada y estar en esta lucha", señaló Diego Martínez durante el acto el 'Gran Desenlace de LaLiga', organizado por LaLiga.



El gallego, que representó a su club entre los que optan a clasificarse para competición europea, cree que "la temporada ya es un éxito" y que "lo que pueda venir, bienvenido sea", y se refirió a su duelo del próximo lunes ante un rival directo como el Betis, que tiene "mucha variedad de recursos, está muy bien dirigido por Manuel Pellegrini y te obliga mucho". "Espero que esta semana, que es más larga, podamos recuperar efectivos", deseó.



Y después de este partido, recibirá la visita del Real Madrid. "No quiero saltarme el partido del Betis, que es previo y condiciona en cuanto a tiempo de dedicación, pero sí puedo hablar de que son equipos con tanto talento y tan fuertes que si te obsesionas con ello, pierdes las virtudes de tu equipo y te alejas de las condiciones que nos favorecen", subrayó.



"Para ganar partidos como los del Camp Nou tienes que insistir mucho. Creo mucho en los procesos y en el aprendizaje del equipo, y ante rivales de este potencial, debes estar muy eficaz y que ellos no tengan su día", sentenció sobre la victoria de la semana pasada ante el FC Barcelona.



Por su parte, en nombre de la Real Sociedad, quinto clasificado, estuvo su director de Fútbol, Roberto Olabe, que recalcó que tienen "el objetivo de ir a la Liga Europa" y que, "más allá de los resultados", están "contentos y orgullosos del rendimiento y crecimiento del equipo".



"Somos un equipo joven y por el tiempo que llevamos trabajando juntos, y nos pasan cosas buenas y no tan buenas, pero estamos bien. Estamos contentos con la dirección del equipo", expresó sobre el trabajo de Imanol Alguacil.



Además, Marcos Senna, director de Relaciones Institucionales del Villarreal, sexto en la tabla y que podría conseguir el pase a la Liga de Campeones si gana la Liga Europa, apuntó que "la razón del éxito" del club castellonense "es mucho trabajo". "Somos como una familia y tenemos el apoyo de la afición y una ciudad acogedora", aseguró.



Finalmente, Antonio Cordón, director deportivo del Real Betis, equipo que marcha séptimo en LaLiga Santander, dio las claves del buen año verdiblanco. "Trabajo, ilusión, hacerlo con mucha pasión y, sobre todo, el cuerpo técnico y entrenador que tenemos, que nos ha llevado a una clasificación bastante buena para lo que teníamos el año pasado", afirmó.