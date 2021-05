ETF insignia de Cathie Wood es víctima de la venta masiva

(Bloomberg) -- La venta masiva que se evidencia en las acciones tecnológicas de alta valoración ha golpeado al ETF insignia de Cathie Wood.

El ETF ARK Innovation (ARKK) bajaba por séptimo día consecutivo el miércoles en su caída más larga en casi dos años y medio. Tras un repunte aproximado de 150% en 2020 gracias a una serie de apuestas proféticas en Tesla Inc. y otras tecnológicas populares, las estadísticas negativas empiezan a acumularse. ARKK ha caído más de 10% en el año y los inversionistas se están protegiendo contra más pérdidas.

La caída se debe a que muchas de las principales participaciones del fondo están atrapadas en una rotación de tecnológicas altamente valoradas. Los inversionistas han recurrido a empresas como Zoom Video Communications Inc., Roku Inc. y Teladoc Health Inc., que forman parte de las 10 principales tenencias en ARKK. Una vez codiciada por la promesa de un fuerte crecimiento de las ganancias, el espectro de la inflación ahora hace que las valoraciones extendidas sean más difíciles de justificar después de que las sólidas ganancias de los gigantes tecnológicos no lograron reactivar el interés de los inversionistas.

ARKK va en el quinto día consecutivo de salidas por un total de casi US$770 millones, según datos compilados por Bloomberg. En abril, el fondo de US$21.000 millones registró su primera salida neta mensual desde octubre de 2019. Ark Investment Management no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

“Esto está candente”, dijo Mike Zigmont, jefe de investigación y trading en Harvest Volatility Management. “No es que todos estén de repente pobres”, agregó. Pero “hay muchos accionistas que no creen que sea tan maravilloso como las generaciones anteriores, y eso va a representar un cambio de opinión”.

Los rincones especulativos del mercado siguieron sangrando el miércoles, con la caída de acciones recién emitidas y empresas de tecnología no rentables.

Entre tanto, una canasta de empresas tecnológicas no rentables sufrió pérdidas similares.

Esta debacle contrasta con la solidez del mercado en general, donde el Dow Jones Industrial Average avanzó a un récord el miércoles mientras que el S&P 500 rondaba cerca de un máximo histórico.

“Sin embargo, mi verdadero temor es que las áreas de alto crecimiento representadas por los fondos de Ark y muchos fondos similares estén en peligro de colapsar y potencialmente crear caídas tipo cascada”, dijo Andrew Adams de Saut Strategy. “No va a ser un buen panorama si estas áreas más especulativas colectivamente comienzan a derrumbarse”.

Nota Original:Cathie Wood’s Ark Battered by Selloff in Stay-at-Home Darlings

