España prevé apoyar la recuperación con un nuevo marco laboral en 2022

La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. EFE/Zipi/Archivo

Madrid, 5 may (EFE).- El Gobierno español pretende aprobar un nuevo marco laboral este mismo año para que esté en vigor en 2022, con el objetivo de que la "intensa" creación de empleo asociada a la recuperación económica a medida que remita la pandemia sea de calidad y "no arrastre la patología de décadas".

La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, presentó este miércoles a la prensa algunos detalles del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, remitido a la Comisión Europea para su aprobación.

A España, cuya economía ha resultado castigada fuertemente por la pandemia, le corresponden 140.000 millones de euros del Fondo de Recuperación de la UE; casi la mitad serán transferencias a fondo perdido, mientras que el resto serían en forma de préstamos.

Entre las reformas incluidas por el Gobierno español, figuran cambios en el mercado laboral, algunos de ellos a corto plazo, como la extensión de los expedientes de regulación temporal de empleo (erte) para hacer frente a la "fase final" de la pandemia.

Esta figura ha permitido salvar millones de puestos de trabajo temporalmente cuando innumerables actividades productivas estaban paralizadas en los momentos más duros de las restricciones sanitarias.

El número de trabajadores con erte descendió a 638.238 en abril pasado, 105.345 menos que al cierre de marzo, según datos provisionales de la Seguridad Social.

La vicepresidenta española urgió a buscar un acuerdo este mismo año que permita iniciar 2022 con un nuevo marco laboral que incluya una simplificación de contratos, una negociación colectiva entre empresarios y trabajadores más moderna, una nueva regulación de las subcontratas que trabajan para otras empresas o un mecanismo permanente de flexibilidad laboral en línea con los erte.

"Es importante tener este nuevo marco normativo en pie para acompañar el proceso intenso de creación de empleo que prevemos" para la segunda mitad del año y para 2022, argumentó, ya que proporcionaría elementos para crear empleo de calidad, con mayor productividad y mejores salarios.

PENSIONES Y FISCALIDAD

Calviño apuntó también que confía en contar este año con un primer paquete de medidas para avanzar en la reforma del sistema de pensiones, cuyo objetivo a largo plazo es mantener el poder adquisitivo de los jubilados y asegurar su sostenibilidad.

Sobre la reforma fiscal, habrá que esperar a las conclusiones de un comité de expertos en febrero de 2022 antes de abordar las medidas.

Insistió en que la eliminación de la reducción por tributación conjunta de los matrimonios en el impuesto de la renta -un asunto que ha generado polémica- no figura entre las reformas previstas, aunque admitió que su mención en un anexo del informe "puede dar lugar a una mala interpretación".

Calviño destacó también las medidas de impulso para las pymes, con el objetivo de aumentar el tamaño de este tipo de empresas y su productividad.