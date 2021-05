El Salvador.- Almagro asegura que El Salvador está en riesgo de tomar el camino de Nicaragua, Venezuela o Cuba

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, ha advertido este miércoles de que El Salvador está en riesgo de tomar un camino "en el que ya están Nicaragua, Venezuela, Cuba y Bolivia, con poderes cooptados y persecución política".



En su intervención durante el foro 'Defensa de la democracia en las Américas', Almagro ha precisado que "el caso de El Salvador, es un caso muy particular", tal y como recoge 'La Prensa Gráfica'.



Ha destacado que ha emitido "un comunicado muy crítico de la crisis que se ha generado", para posteriormente advertir que "si el presidente (Nayib Bukele) actúa incorrectamente, agarraría un camino en el que ya están Nicaragua, Venezuela, Cuba y Bolivia, con poderes cooptados, persecución política. No podemos empujar que un país más vaya por ese lado".



Además, ha agregado que a pesar de Bukele ha defendido la decisión adoptada por la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, de cesar a los jueces del Tribunal Supremo y al fiscal general amparándose en artículos de la Constitución, "este no es el punto".



"El punto es que la democracia cuando se ejerce con determinada mayoría, no implica que deberían cooptarse poderes, deben respetarse los poderes. Esa mayoría es responsable de la mayoría de poderes", ha precisado Almagro.



No ha sido El Salvador el único país que ha cuestionado Almagro en su alocución, también ha tildado de "ridículo" el nombramiento de un nuevo Consejo Electoral en Venezuela y ha considerado que "Cuba es el ejemplo del mayor fracaso económico y político", así como Nicaragua y Bolivia, aliados del castrismo.



Para el secretario general de la OEA, las deficiencias de las democracias regionales responden a problemas estructurales, como la corrupción, la violencia, la desigualdad y la pobreza. "Somos el continente más desigual de todos, es algo inadmisible, una puñalada a la democracia", ha lamentado.



Igualmente, ha añadido que "si no resolvemos estos problemas estructurales, será difícil que mejore la democracia".