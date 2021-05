El Gremio defenderá su liderato ante el Aragua con una nómina mixta

Vista de los jugadores de Gremio. EFE/Diego Vara/Pool/Archivo

Sao Paulo, 5 may (EFE).- El técnico del Gremio brasileño, Tiago Nunes, utilizará este jueves en Porto Alegre una nómina mixta para enfrentar al club venezolano Aragua, en partido por la tercera jornada del Grupo H de la Copa Sudamericana de fútbol.

Los brasileños marchan en la primera posición con seis puntos, producto de dos victorias en igual número de presentaciones, la última por 1-2 ante el Lanús argentino, tercero con tres unidades.

El equipo venezolano, en tanto, es último del grupo sin puntos, luego de su derrota en la jornada anterior, por 2-1, ante La Equidad de Bogotá, en partido disputado en la ciudad de Pereira y que dejó a los colombianos con tres unidades en la segunda posición.

Después de la victoria el domingo por 1-2 ante el Caxías en el partido de ida por la semifinal del Campeonato Gaúcho, el torneo regional del estado de Río Grande do Sul, y para evitar el trajín de la semana, el técnico Tiago Nunes pretende darle descanso a algunos jugadores.

El experimentado lateral Rafinha, exBayern Múnich, deberá ir al banco para la entrada de Vánderson, mientras que otra de las variantes podría ser la del argentino Diego Churín en el lugar del goleador Diego Souza.

El Aragua, en tanto, cayó el fin de semana 4-1 ante el Deportivo Lara de Cabudare y con la derrota marcha en el último lugar del Grupo B del Campeonato Venezolano con un punto, a seis del líder Gran Valencia.

El conjunto de la ciudad de Maracay, dirigido por Enrique García Feijoo, deberá repetir la nómina que visitó a La Equidad.

En el otro partido del grupo, previsto también para este jueves pero con problemas para su realización por el temor de los equipos argentinos de desplazarse a Colombia debido a la situación de orden público en ese país, La Equidad deberá enfrentar al Lanús en Armenia, debido a la prohibición de eventos deportivos en Bogotá.

Alineaciones probables:

Gremio: Brenno; Rafinha o Vánderson, Pedro Geromel, Ruan, Bruno Cortez; Thiago Santos, Matheus Henrique, Leo Pereira, Jean Pyerre; Ferreira y Diego Souza.

Entrenador: Tiago Nunes.

Aragua: Yhonathann Yústiz; Daniel Rivillo, Moisés Acuña, Arquímides Hernández, Roger Manrique; Andrés Hernández, Diego Guerrero, Rafael Arace, Jonatan Duche; Héctor Pérez y Juan García.

Entrenador: Enrique García Feijoo.

Árbitro: El ecuatoriano Guillermo Guerrero.

Estadio: Arena do Gremio, de Porto Alegre.

Hora: 19.15 local (22.15 GMT).