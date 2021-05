El boricua Myke Towers y el venezolano Micro TDH lanzan el sencillo "El Tren"

En la imagen un registro del cantante puertorriqueño Myke Towers, al posar para Efe durante una entrevista, en San Juan (Puerto Rico). EFE/Jorge Muñiz/Archivo

San Juan, 5 may (EFE).- El puertorriqueño Myke Towers y el venezolano Micro TDH se unieron para lanzar el sencillo "El Tren", canción que apuesta al amor propio, donde gana la seguridad y la autoestima, según un comunicado divulgado este miércoles.

"El Tren", según el comunicado, es una composición escrita por Micro TDH y Myke Towers y producida por Ovy On The Drums.

El tema cuenta una experiencia vivida por el venezolano, a quien, con el corazón roto y en sus propias palabras, le llena de alegría poder transformar un sentimiento tan doloroso en música y llevar el mensaje a los que han pasado por situaciones similares, recordándoles que el amor propio siempre es lo más importante.

El tema va acompañado de un vídeo grabado en Miami bajo la dirección y producción creativa del artista GARABATO.

En la pieza audiovisual se puede ver a ambos intérpretes haciendo un recorrido por unas antiguas y abandonadas vías de trenes, mientras le cantan a quien que nos los supo valorar.