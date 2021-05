El 67 % de los uruguayos cree que la gestión de la pandemia por el Gobierno es buena

En la imagen, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou. EFE/Federico Anfitti/Archivo

Montevideo, 5 may (EFE).- Un 67 % de los uruguayos considera que el Gobierno del país está gestionando "bien" o "muy bien" la emergencia sanitaria provocada por la covid-19 en el país suramericano, según un informe de la encuestadora Cifra.

Según la encuesta publicada en su web, un 39 % de los consultados cree que el Ejecutivo "la está manejando bien" y un 28 % "muy bien", lo que arroja un 67 % en el peor momento de la pandemia en Uruguay, con un elevado número de contagios diarios (promedio de 2.400 en la última semana) y muertes (2.861 acumuladas desde el 13 de marzo de 2020).

Por contra, un 28 % de entrevistados opinó que el Gobierno de coalición liderado por el centroderechista Luis Lacalle Pou (Partido Nacional, PN) está actuando "mal" o "muy mal" en la crisis.

Estos porcentajes han variado considerablemente respecto a julio de 2020, cuando Uruguay era modelo mundial en la gestión de la pandemia, los casos diarios estaban en torno a 200 y había poco más de 30 muertos acumulados.

El porcentaje total de apoyos ha descendido un 22 %, ya que en ese momento un 54 % de encuestados opinaba "muy bien" y un 35 % "bien" de la gestión del Ejecutivo y solo un 7 % calificaba como "mal" su acción frente a la covid-19.

El Gobierno de Luis Lacalle Pou ha defendido desde el inicio de la emergencia sanitaria la denominada "libertad responsable" y no ha impuesto cuarentenas, confinamientos o toques de queda obligatorios.

En la actualidad, y hasta el 16 de mayo, rigen el cierre de gimnasios y clubes, la suspensión de espectáculos públicos y la restricción de horario de bares y restaurantes hasta la medianoche.

La incorporación a las clases presenciales comenzó el lunes 3 de mayo, si bien de manera progresiva y en escuelas rurales, y las fronteras permanecen cerradas a los extranjeros no residentes, salvo quienes aleguen excepciones por vía diplomática, personal o laboral, bajo autorización expresa del Poder Ejecutivo.

La encuesta de Cifra también refleja el apoyo de la población al mandatario, que se sitúa en un 60 % frente a un 28 % que "desaprueba" su gestión.

Estas cifras no contrastan demasiado con la encuesta efectuada en julio de 2020, cuando Lacalle Pou obtuvo un respaldo del 66 % y un 19 % de desaprobación.

La encuesta, que fue efectuada por Cifra del 21 al 30 de abril a 802 personas (por teléfono fijo y móvil) con un margen de +/- 3,4 puntos porcentuales, incluyó dos preguntas: "¿Aprueba o desaprueba el desempeño del Presidente Lacalle Pou?" y "¿Le parece que el Gobierno está manejándose bien o mal para hacer frente al coronavirus?".