Egipto.- Un tribunal de Egipto ratifica la incautación del 'Ever Given' tras el bloqueo del Canal de Suez

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



Un tribunal de Egipto ha ratificado el fallo para la incautación del buque 'Ever Given', cuyo encallamiento bloqueó en marzo durante seis días el tráfico en el Canal de Suez, hasta el pago de compensaciones por las pérdidas derivadas del incidente.



El tribunal ha rechazado una apelación presentada por el propietario del barco contra el veredicto que permitió la incautación del 'Ever Given', reclamada por la Autoridad del Canal de Suez (SCA) en medio de las negociaciones, según ha informado el diario egipcio 'Al Ahram'.



El presidente de la SCA, Osama Rabie, afirmó a finales de abril que el organismo estaba dando "grandes facilidades" para lograr un acuerdo y recalcó que aborda la situación con "total flexibilidad" y teniendo en cuenta "las extensas relaciones con la compañía propietaria del barco".



Las autoridades de Egipto incautaron de forma provisional el 13 de abril el 'Ever Given', en medio de su reclamación de 900 millones de dólares (cerca de 752 millones de euros) en compensaciones por las pérdidas causadas por el bloqueo del Canal de Suez.



El encallamiento del 'Ever Given', de 400 metros de eslora y 59 metros de manga, que transporta 224.000 toneladas de mercancía, causó un atasco sin precedentes en una de las rutas comerciales más transitadas del mundo, que provocó una parálisis de bienes por valor de 9.500 millones de euros diarios.