Egan Bernal, indignado por los abusos de las autoridades en las protestas en Colombia

En la imagen, el ciclista colombiano Egan Bernal. EFE/Guillaume Horcajuelo/Archivo

Bogotá, 4 may (EFE).- El ciclista colombiano Egan Bernal manifestó este martes su indignación por los muertos y abusos de las autoridades colombianas durante las manifestaciones, que empezaron el 28 de abril y en las que han fallecido 19 personas.

"Lo que más me indigna son los muertos y los diferentes abusos de las autoridades hacia las personas que salen a protestar. Así mismo como las personas que aprovechan los disturbios para cometer vandalismo", expresó el corredor del Ineos, campeón del Tour de Francia de 2019.

Según un informe de la Defensoría del Pueblo, 19 personas han muerto durante las manifestaciones, 18 civiles y un policía, y actualmente está evaluando y clasificando 140 denuncias que incluyen información sobre fallecidos, desaparecidos, abuso policial y lesionados.

Sin embargo, organizaciones sociales han divulgado informes según los cuales el número de víctimas es incluso mayor que el de la Defensoría.

La ONG Temblores, que documenta violencia policial, informó que desde el 28 de abril hasta hoy contabiliza "31 personas víctimas de violencia homicida" por la brutalidad policial.

Mañana también fue convocado un nuevo "paro nacional" por los sindicatos y organizaciones sociales, que desde el pasado miércoles movilizan a miles de personas en todo el país.

"Me duele y siento pena por lo que está pasando en Colombia, de hecho me gustaría estar allá y poder estar cerca de mi familia y de alguna forma apoyar a mi pueblo. Se la necesidad económica en la que viven la mayoría de familias en nuestro país, porque yo la viví", expresó Bernal, de 24 años.

El ciclista agregó que entiende las razones por las que el Gobierno busca tramitar una reforma tributaria, que ya tuvo que retirar ante la presión ciudadana y política, pero criticó a los políticos porque si "tuvieran que vivir las necesidades en las que viven muchos, seguro no apretarían tanto al pueblo".

"Además, creo que el problema de fondo es que, aunque nos duela decirlo, el país en algunos lados está hecho una mierda. Hay lugares de extrema pobreza, con violencia, falta de salud, educación", expresó Bernal.

En ese sentido pidió al presidente Iván Duque que "busque una solución para todo este caos" para que Colombia no se "vea más afectada".

"Gobernar un país no debe ser fácil, pero se supone que la gente que está en el poder debe saberlo hacer, es su responsabilidad", cuestionó.