EE.UU. registra en 2020 su menor número de nacimientos en cuatro décadas

Washington, 5 may (EFE).- El número de nacimientos en EE.UU. en 2020, el año en que estalló la pandemia de covid-19, fue de 3,61 millones, el más bajo desde 1979, según los datos provisionales reportados este miércoles por los Centros de Control de Enfermedades (CDC en inglés).

La cifra de nacimientos del pasado año supone un descenso del 4 % con respecto a 2019 y marca el sexto año consecutivo de bajadas en EE.UU.

La tasa de fertilidad total, la media de bebés que una mujer tiene a lo largo de su vida, bajó también a 1,64, la menor vista desde que comenzaron los registros en la década de 1930.

Los CDC remarcaron que dicha tasa de fertilidad está por debajo de la "tasa de reposición", lo que significa que mueren más personas de las que nacen en el país.

La población total de EE.UU. es de 331 millones de habitantes, de acuerdo a los últimos datos del Censo revelados en abril.

El reporte no señala explícitamente a la pandemia, que llegó a EE.UU. en marzo, como responsable de este descenso, ya que las decisiones acerca de los embarazos toman un tiempo para verse reflejadas en estos indicadores.

No obstante, los expertos apuntan que las mujeres suelen tener menos hijos en épocas de crisis económicas y la provocada por la pandemia del covid-19 ha sido la más profunda en casi un siglo en el país.