EE.UU. mantiene subasta trimestral de bonos en máximo

(Bloomberg) -- El Tesoro de Estados Unidos mantuvo su subasta trimestral de deuda a largo plazo, prevista para la próxima semana, en un tamaño récord para ayudar a financiar la continua ola de gasto de estímulo del Gobierno.

Es la primera vez en más de un año que el llamado total de reembolsos trimestrales no ha aumentado, lo que sugiere que las necesidades de financiamiento alcanzaron su punto máximo. El departamento, en un comunicado emitido el miércoles, no presentó cambios importantes en su estrategia de emisión de deuda y dijo que venderá US$126.000 millones en valores a largo plazo en subastas la próxima semana.

El Tesoro destacó que podría enfrentarse a desafíos si el Congreso no suspende o aumenta el límite de la deuda federal cuando la actual suspensión expire a finales de julio. En ocasiones anteriores, el Tesoro ha recurrido a diversas medidas para seguir realizando pagos de la deuda federal mientras los legisladores y la Casa Blanca discutían sobre el aumento del límite. Pero este año podría traer tensiones adicionales, dijo el departamento.

“A la luz de la considerable incertidumbre relacionada con el covid sobre los ingresos y los desembolsos en los próximos meses, es muy difícil predecir cuánto tiempo podrían durar las medidas extraordinarias”, dice el comunicado del Tesoro. “El Tesoro está evaluando una serie de escenarios potenciales, incluyendo algunos en los que las medidas extraordinarias podrían agotarse mucho más rápidamente que en anteriores episodios de límite de deuda”.

Este año se avecinan grandes decisiones sobre la emisión de deuda, ya que las necesidades de endeudamiento del Gobierno se reducirán rápidamente a medida que el gasto de estímulo por el covid-19 disminuya y la recuperación económica se asiente. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, y su equipo tendrán que decidir si continúan con las medidas de su predecesor de alargar el vencimiento medio de los bonos del Tesoro para aprovechar las tasas a largo plazo históricamente bajos.

El Comité Asesor de Préstamos del Tesoro, un grupo de los principales operadores e inversionistas, dijo que, en un horizonte más largo, el Gobierno debería alargar el vencimiento promedio de la deuda por encima de su rango histórico, según un comunicado adjunto el miércoles.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro a diez años subieron a sus máximos de la sesión tras la publicación de los documentos, antes de ceder gran parte del avance. A las 9:16 a.m. ET, se encontraban en 1,60%, con pocos cambios en el día.

