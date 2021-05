¡Echa un vistazo a las últimas 5 publicaciones de Chiquis que están causando furor en Instagram!

Chiquis (@chiquis) causó furor en sus redes sociales con las últimas publicaciones que realizó en las últimas horas. Los 5 post de historias y fotografías, sumaron más de 218.006 de interacciones entre sus aficionados.

Arriba las mujeres ❤️💪🏼





Nunca dejes de cuidar esa niña/ niño dentro de ti. I was popping my collar since I was a toddler 🤪#FelizDiaDelNiño





Super Excited!! Les va encantar la canción 🤗😍 #Repost @victorialamala ・・・ Ya puedes darle pre-save a mi próxima canción #SexoDebil con @chiquis en el link de mi bio 🔝 Cuando la guardes recibirás fotos exclusivas del vídeo 🤗🎥✨ #SoyMala #5demayo





Woman Power 💪🏼💛!! Con mi manita @anabarbaramusic Lista para esta noche en @tengotalentomuchotalento





Celebrating my friend/business partner @judicastro_rn Birthday with an amazing bundle ready to HYDRATE, PLUMP and give you an undeniable GLOW! This is a MUST have kind of situation! You’re going to LOVE it, ALL!!! @beflawlessskin SHOP www.Beflawless.com #skincare

Janney Marín Rivera, mejor conocida como Chiquis Rivera, nació en Los Ángeles, California, el 26 de junio de 198. Es hija de la artista Jenni Rivera. Es una cantante, compositora, empresaria, escritora y celebridad estadounidense.

Chiquis comenzó su carrera artística en el 2014, al publicar su primer sencillo titulado «Paloma Blanca».​ Hizo su debut en televisión internacional durante los Premios Juventud al presentar su segundo sencillo «Esa no soy yo». Comenzó a grabar su primer álbum ese mismo año, publicando Paloma Blanca como un tributo a su madre.

Su primera aparición en televisión fue en el reality show Jenni Rivera Presents: Chiquis & Raq-C y también en I Love Jenni. En 2015, estuvo nominada a los Premios Lo Nuestro en la categoría Artista Femenina Regional del Año junto con su madre Jenni Rivera. Además, en esta entrega de premios tuvo una participación especial ya que cantó el tema «La Malquerida».