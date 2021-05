Costa Rica mantiene la ocupación hospitalaria crítica por la covid-19

Después de las vacaciones de Semana Santa, en las que no hubo restricciones y se observó gran cantidad de personas en sitios turísticos, se desató en Costa Rica una tercera ola de contagios con casos nuevos y hospitalizaciones. EFE/Jeffrey Arguedas/Archivo

San José, 5 may (EFE).- Costa Rica mantiene una ocupación hospitalaria crítica tanto en las áreas de cuidados intensivos como en las de salas para pacientes leves y moderados, lo que está provocando listas de espera de acceso a camas, informaron este miércoles las autoridades.

"Ya hemos llegado a una situación crítica. Al día de hoy una de cada 5 camas de toda la red hospitalaria de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) está ocupada con un paciente con covid-19", declaró en una conferencia de prensa el presidente de la entidad, Román Macaya.

Después de las vacaciones de Semana Santa, en las que no hubo restricciones y se observó gran cantidad de personas en sitios turísticos, se desató en Costa Rica una tercera ola de contagios con casos nuevos y hospitalizaciones.

Actualmente hay 1.057 pacientes internados, 384 de ellos en unidades de cuidados intensivos (UCI), según los datos oficiales.

La CCSS amplió la capacidad de las UCI de 24 camas en enero de 2020 hasta las 359 camas a finales de ese año, pero con la tercera ola se vio obligada a abrir más este abril para alcanzar 402.

En esta tercera ola de covid-19 la ocupación en las UCI ha rondado el 95 % y la de camas de salas destinadas a la atención de la pandemia ha oscilado en el 75 %.

Según las autoridades, hay listas de espera de pacientes que requieren ser trasladados para recibir atención más especializada en los hospitales de la capital.

"Podemos salir adelante, hemos doblado curvas en el pasado y podemos volver a hacerlo, pero se necesita de la conciencia de todos", manifestó Macaya.

Por su parte, el gerente médico de la CCSS, Mario Ruiz, aseguró que el país se encuentra en una situación "crítica" con una "ocupación plena" en los hospitales, por lo que insistió a la población en la necesidad de redoblar las medidas preventivas y respetar los protocolos sanitarios.

Para intentar doblar esta curva, el Gobierno estableció un cierre de actividades no esenciales de atención al público entre el 3 y el 9 de mayo en el centro del país, donde se ubican las principales ciudades y que es donde se ha registrado la mayor cantidad de casos de esta nueva ola de contagios.

Además, el Gobierno anunció el martes que durante mayo se acelerará el proceso de vacunación, pues se esperan lotes más grandes de Pfizer y el comienzo de las entregas de AstraZeneca.

En el país, de 5 millones de habitantes, se habían aplicado hasta el lunes pasado un total de 950.252 dosis de la vacuna, de las cuales 345.153 corresponden a esquemas de vacunación completos, es decir, personas que han recibido las dos dosis.

La tasa nacional de aplicación de vacunas contra la covid-19 es de 18,4 por cada 100 habitantes.

El informe semanal de covid-19 revelado el martes indica que el país registró 2.434 casos nuevos el miércoles 28 de abril, seguido de 2.781 el jueves y 2.609 el viernes. Estas son las 3 ocasiones, hasta el momento, en que el país superó la barrera de 2.000 casos diarios.

El sábado pasado se sumaron 1.991 casos, el domingo 1.839, el lunes 1.855 y el martes 1.304 casos.

El país acumula 257.593 casos y 3.310 personas fallecidas a lo largo de la pandemia.