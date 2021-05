Coronavirus.- Argentina anota otro récord de muertes diarias de COVID-19, con 663 en la última jornada

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



Argentina ha registrado este miércoles un nuevo récord de muertes diarias por coronavirus, ya que el Ministerio de Salud ha confirmado 663 fallecidos en las últimas 24 horas, la cifra más alta desde que empezara la pandemia.



El último balance ofrecido por las autoridades sanitarias también refleja que en la última jornada se han notificado 24.079 nuevos casos de la enfermedad, para un total de 3.071.496 contagios desde que estalló la pandemia.



Por otro lado, tras la actualización de cifras, el número total de víctimas mortales se sitúa en 65.865, frente a los 2.734.465 pacientes que han logrado sobreponerse a la enfermedad.



La cartera de Salud también ha informado de que son 5.342 las unidades de cuidados intensivas ocupadas en la actualidad, lo que supone un nivel de ocupación del 68,2 por ciento, que se eleva hasta el 75,9 por ciento en el caso del Área Metropolitana de Buenos Aires.



Tras la polémica decisión del Tribunal Supremo de revalidar la autonomía de Buenos Aires para elegir sobre la presencialidad de las clases, el presidente argentino ha manado un mensaje de unidad, ya que ha asegurado que están "convencidos de lo que hay que hacer".



Encabezando un acto en Ensenada acompañado por la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kircher, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof ,y el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, Fernández ha criticado que un juez no puede "usar las sentencias para favorecer a los candidatos que les gustan".



"Le digo a la Justicia basta, paremos. El Estado de Derecho necesita de una institucionalidad adecuada", ha pedido Fernández, tras criticar a la oposición por que "lo que buscan es modificar el curso de las decisiones de un Gobierno democráticamente elegido; como la sociedad no les da bola, van a buscar a los jueces para tomar las decisiones que no han podido conseguir en las urnas".



Fernández ha cuestionado "si cuando toman las decisiones saben cuánto juegan con la vidas de los argentinos", para ultimar que "respeta" la sentencia, aunque no la avala, y que no hará nada, "porque es solo para los títulos de los diarios y no tiene efecto".