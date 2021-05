Colombianos protestan frente a su embajada en Quito al grito de "Resistencia"

Migrantes colombianos fueron registrados este martes al manifestarse frente a su embajada en Quito (Ecuador), en protesta por la represión policial y los abusos de autoridad en medio de las actuales protestas civiles en contra del Gobierno del presidente Iván Duque. EFE/José Jácome

Quito, 4 may (EFE).- Varias decenas de migrantes colombianos, apoyados por activistas ecuatorianos, realizaron este martes un plantón de protesta en las afueras de la Embajada de Colombia en Quito, al grito incesante de "Resistencia" y en apoyo a las manifestaciones sociales que tienen lugar en el país vecino.

"Resistencia, resistencia", coreaban los manifestantes al ritmo de tambores que también sonaron en el plantón organizado por colectivos de migrantes colombianos frente a la sede de la legación diplomática, ubicada en una concurrida avenida de una zona comercial en el norte de la capital ecuatoriana.

En el plantón, que se limitó a un espacio reducido junto a la embajada, no se registraron incidentes.

Durante el mitin, convocado por redes sociales, mujeres llevaron cacerolas vacías y niños portaron pancartas en contra de la violencia policial en Colombia.

"Resistencia desde la Mitad del Mundo", "El pueblo está berraco" y "En Colombia están matando", se leía en algunas de las pancartas, en las que también culparon al Gobierno del presidente Iván Duque por la excesiva represión en ciudades como Cali.

Asimismo, una mujer colocó en una de la paredes los nombres de los que dijo eran las personas que han muerto en la violenta respuesta policial a las manifestaciones.

Nelson Poveda, un inmigrante colombiano oriundo de la región de Santander, aseguró a Efe que la manifestación en Quito fue en solidaridad a las masivas protestas pacíficas que se han desarrollan en su país.

"Colombia se despertó y despertó cansada", pero "la reforma tributaria que intentó aplicar el Gobierno fue la gota que derramó el vaso", agregó al advertir de que hay otros proyectos impopulares que son impulsados por el Gobierno y que aguardan a trámite en el Legislativo.

Reformas laborales y sobre las pensiones jubilares son otras medidas contra las que el pueblo colombiano "está luchando para que no pasen" en el Parlamento, insistió.

El plantón de Quito es un mensaje para que "cuenten con nosotros" y un empuje de "energía que les estamos enviando a los hermanos colombianos" en el país, añadió el activista.

Ancianos y niños, madres y jóvenes lucieron las camisetas de la selección nacional de fútbol en el plantón de "solidaridad con el pueblo colombiano" y en rechazo a los ajustes económicos atados a los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, según dijeron varios manifestantes.

"FMI, fuera de América Latina" fue otro de los lemas de la convocatoria al plantón en Quito, que se desarrolló en el marco de tensión que se vive en algunas ciudades colombianas, donde crece el clamor al presidente Duque para que abra un proceso de diálogo y termine con los desórdenes y la violencia policial, que ha causado al menos 19 muertos y más de 800 heridos.

La comunidad internacional ha expresado su preocupación por la crisis en Colombia y distintos organismos y Gobiernos hicieron un llamado a la cordura, a que se permitan las protestas pacíficas y se tomen medidas contra el uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad.