Colombia luchará por mantener su grado de inversión: Ministro

(Bloomberg) -- Colombia está decidida a reducir su déficit fiscal y defender su calificación crediticia de grado de inversión, dijo el nuevo ministro de Hacienda.

José Manuel Restrepo, quien fue nombrado esta semana, dijo que hay un creciente consenso entre los líderes del Congreso sobre la necesidad de aprobar aumentos de impuestos, tanto para financiar el gasto en asistencia social como para disminuir el endeudamiento. El Gobierno está trabajando lo más rápido posible para enviar la nueva propuesta de reforma fiscal al Congreso y aprobarla antes de que las sesiones del Congreso terminen en junio, dijo.

“Colombia, con esta propuesta que se está construyendo, tiene absolutamente claro que quiere sostener su grado de inversión”, dijo Restrepo el miércoles, en una entrevista en video. “Este es un país que históricamente ha sido responsable con sus finanzas públicas”.

Restrepo habló después de otra noche de violentas protestas, en la que manifestantes realizaron ataques incendiarios en centros de la policía en Bogotá y destruyeron estaciones del sistema de autobuses de transporte público de la ciudad. La nación estalló en protestas el mes pasado por la propuesta de alza de impuestos, y las manifestaciones han continuado incluso después de que el Gobierno retirara el proyecto de ley de reforma tributaria del Congreso y de que renunciara el antecesor de Restrepo, Alberto Carrasquilla.

Hay más manifestaciones planificadas para el miércoles.

El Gobierno ha abandonado algunas de las propuestas más impopulares y el nuevo proyecto de ley no contempla aumentar el IVA ni imponer impuestos adicionales sobre la renta a los salarios de clase media. La carga tributaria recaerá principalmente en las personas con altos ingresos y en las empresas, dijo Restrepo.

“No queremos afectar a la clase media”, dijo.

Colombia se encuentra entre los primeros mercados emergentes importantes en tratar de elevar los impuestos para hacer frente al daño causado por la pandemia. Restrepo dijo que, con una recaudación de 14 billones de pesos, o alrededor del 1,1% del producto interno bruto, Colombia podrá “garantizar la sostenibilidad fiscal a mediano y largo plazo”.

El miércoles, el peso se debilitaba por quinto día consecutivo y registraba una depreciación superior a 3.852 por dólar, mientras que los bonos en dólares del país con vencimiento en 2051 también caían, elevando su rendimiento a 4,60%. El índice bursátil Colcap ha caído un 23% en términos de dólares este año, la mayor pérdida entre los principales índices seguidos por Bloomberg.

El nuevo proyecto de reforma fiscal también incluirá modificaciones a la llamada regla fiscal, que restringe la capacidad del Gobierno para acumular deuda. El plan propondrá incorporar límites de la deuda sobre el PIB, dijo.

