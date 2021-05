Colombia baja de 400 muertos diarios y suma otros 14.806 contagios por covid

Según el boletín diario de la entidad sanitaria, la mayor cantidad de fallecimientos ocurrió en Bogotá (75), Antioquia (71), Atlántico (58), Valle del Cauca (37), Cundinamarca (31), Cesar (16), Santander (15) y Caldas (12). EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

Bogotá, 5 may (EFE).- Colombia agregó este miércoles 388 muertes por coronavirus, primera vez que baja de los 400 desde el 18 de abril, y sumó 14.806 contagios, con lo que acumula 2.934.611 casos positivos y 76.015 fallecidos, según el Ministerio de Salud.

Según el boletín diario de la entidad sanitaria, la mayor cantidad de fallecimientos ocurrió en Bogotá (75), Antioquia (71), Atlántico (58), Valle del Cauca (37), Cundinamarca (31), Cesar (16), Santander (15) y Caldas (12).

Bogotá tuvo también la mayor cantidad de infecciones diarias (4.048), seguida de los departamentos de Antioquia (1.948), Atlántico (1.549), Valle del Cauca (935), Cesar (683) Bolívar (675) y Cundinamarca (659).

En el país permanecen activos 93.939 contagios, que corresponden al 3,2 %, mientras que 2.754.940 han sido contabilizados como recuperados, es decir el 93,88 %.

Las regiones que más contagios acumulan siendo Bogotá (809.891), Antioquia (481.445), Atlántico (244.327), Valle del Cauca (240.833), Cundinamarca (131.670) y Santander (107.688).

Hoy se procesaron 66.511 muestras, 38.353 del tipo PCR y 28.158 de antígenos, para un total de 15,12 millones de pruebas practicadas.

CANCELAN TOMA DE MUESTRAS Y VACUNAS EN BOGOTÁ

Bogotá canceló hoy la toma de pruebas diagnósticas de coronavirus y la vacunación por la violenta jornada que la ciudad vivió anoche durante las protestas contra el Gobierno colombiano que en una semana han dejado al menos 24 muertos y más de 800 heridos.

Al menos 72 civiles y 19 policías fueron heridos en la asonada de anoche en Bogotá, en la que vándalos atacaron 23 estaciones de policía, una de las cuales fue incendiada con 10 agentes dentro que lograron ponerse a salvo.

"Con mucho dolor he dado instrucción de levantar los puntos de toma de muestras PCR para diagnóstico de covid así como los puntos de vacunación que han sido nuestro orgullo los últimos días", afirmó el secretario de Salud de la capital, Alejandro Gómez, sobre la segunda convocatoria del "paro nacional" que continuó hoy.

"Las actuales condiciones no permiten continuar con la jornada completa como quisiéramos", agregó Gómez.

El secretario pidió a los manifestantes respetar la misión médica y permitir la circulación de las ambulancias y del personal de salud, así como no obstruir el tránsito de vehículos que transportan insumos, oxígeno, alimentos y medicamentos a hospitales y clínicas.

En el país se han aplicado 5.589.123 vacunas contra el coronavirus, de las cuales 1.973.950 corresponden a segundas dosis.