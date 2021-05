Coe alaba las medidas anti-COVID-19 en el medio maratón preparatorio para Tokio 2020

Sebastian Coe. EFE/EPA/ISSEI KATO / Archivo

Tokio, 5 may (EFE).- El presidente de World Athletics, el británico Sebastian Coe, alabó hoy la organización del medio maratón en la ciudad japonesa de Sapporo a modo de evento preparatorio para los Juegos de Tokio 2020, con especial énfasis en las medidas implementadas para evitar contagios de COVID-19.

"A 79 días de la apertura de Tokio 2020 es crucial que podamos testar y hoy Sapporo ha demostrado tener la mejor de las capacidades", dijo el exatleta británico en una rueda de prensa celebrada en esta ciudad del norte de Japón al término de la prueba.

"Estoy muy satisfecho con lo que he visto. El evento ha estado bien organizado y bien orquestado", ha dicho Coe sobre la carrera que hoy ha servido de prueba para el maratón olímpico que está previsto que ponga punto final en Sapporo a las competiciones de Tokio 2020 el próximo 8 de agosto.

La prueba de hoy ha servido entre otras cosas para ensayar protocolos relacionados con la llegada de deportistas desde fuera de Japón, que actualmente no permite la entrada de no residentes para evitar aumentar los contagios pero que deberá gestionar la llegada de miles de deportistas, técnicos o federativos foráneos cuando arranquen los Juegos el próximo 23 de julio.

"La COVID-19 ha sido hasta ahora un gran reto para todos y estoy encantado de decir que las medidas para evitar contagios han sido visibles", añadió Coe con respecto al protocolo activado este miércoles.

Entre otras cosas, se han hecho test diarios a los corredores, solo se ha permitido a los deportistas salir de sus hoteles para participar en la prueba y tampoco se ha permitido a la gente congregarse en las calles para animar a los atletas.

Coe dijo que los atletas con los que ha hablado "aceptan que esta es la realidad que les toca vivir" y que, pese a la tristeza de no contar con público, han considerado convenientes las medidas aplicadas.

"Tenemos responsabilidad no solo con los atletas sino con las comunidades que albergan estas pruebas", ha recordado Coe en ese sentido.

Al ser preguntado por el escaso apoyo de los japoneses a los Juegos (un 80 % rechaza que se celebren en julio, según los sondeos) el presidente de la federación internacional de atletismo se limitó a decir que los retos para Tokio 2020 "son grandes" y que "ningunos Juegos han tenido unos retos así".

A menos de tres meses para Tokio 2020, la organización de un evento de esta escala aún plantea dudas en un momento en que la pandemia se ha recrudecido en algunos países y en el que los contagios en Japón, donde las prefecturas más pobladas se encuentran actualmente en estado de emergencia, no disminuyen.