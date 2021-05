Casos de covid-19 en Perú aún no registran variantes de Sudáfrica y la India

Un miembro del personal de salud realiza una prueba de covid-19 en uno de los Centros Covid para descarte y detección del coronavirus instalados por el Ministerio de Salud de Perú, en el Distrito de Santa Anita, en Lima (Perú). EFE/ Luis Angel Gonzales/Archivo

Lima, 5 may (EFE).- Los nuevos casos de la covid-19 en Perú aún no registran las variantes de Sudáfrica o la India, pues la variante brasileña es la predominante y comienzan a aparecer algunos casos de la británica, indicó el ministro de Salud, Óscar Ugarte.

"No hay ningún indicio de que la variante india haya llegado al Perú, esperemos que no, aunque en este mundo tan moderno tenemos la posibilidad de las migraciones cruzadas", afirmó el ministro en una entrevista con RPP Noticias.

Ugarte añadió que el ministerio está haciendo un seguimiento con bastante precisión y actualmente "viene siendo la variante brasilera la predominante, la inglesa muy pocos casos y la sudafricana, hasta el momento, ninguna".

"No tenemos registros de ningún caso de la variante de la India", insistió.

Actualmente, Perú tiene 1.818.689 casos, con 2.494 infectados en las últimas 24 horas, y 62.274 fallecidos, tras reportar 299 decesos el martes.

La variante brasileña se detectó hace unas semanas en casi la mitad del territorio peruano, que tiene una extensa frontera amazónica con Brasil.

Por su parte, abril fue el mes más letal de la pandemia en el país con picos de hasta 9.000 contagios y 4.000 fallecidos diarios, aunque el Ejecutivo ha señalado esta semana que la tendencia de la segunda ola empieza a revertirse, conforme avanza la campaña de vacunación.

Ugarte declaró que la llegada de las vacunas pasó de las 50.000 dosis semanales en marzo, a 700.000 dosis semanales a partir de abril.

"En mayo va a ser un poco más. Estamos en un ritmo de incremento porque estamos recibiendo más vacunas", dijo el titular de Salud, quien recordó también que por ese motivo se incluirá a los pacientes con comorbilidades en la inmunización.

Hasta la fecha, 1.207.604 personas ya han sido vacunadas contra la covid-19, de las cuales 642.001 han recibido las dos dosis que se aplican al personal sanitario, militares, policías, bomberos y adultos mayores de 70 años.

El presidente peruano, Francisco Sagasti, confirmó el martes que su país ha concluido las negociaciones con el laboratorio AstraZeneca para recibir un millón de dosis en este mes, que serán adicionales a los más de 2,8 millones de vacunas de Pfizer anunciadas igualmente para mayo.