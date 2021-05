Brenda Zambrano 🍒 arrasa en Instagram con sus últimas 5 publicaciones en redes

Brenda Zambrano 🍒 (@brendazambranoc) revolucionó las redes en las últimas horas con las últimas publicaciones en su perfil de Instagram. Los 5 posteos de historias y fotografías, sumaron más de 671.986 de interacciones entre sus más fieles seguidores.

Los posts más relevantes fueron:





Un día subo muchísimas historias y al otro desapareceré unos meses 🤣





💜 @gutycarrera





🍒





🐆 💥 Enfócate en ti y verás tu vida mejorar.





No saben lo chingon que se siente volver a pisar este foro 🐍, a pesar de las cosas que pasaron siempre voy a tener bonitos recuerdos de guerreros. es un gran proyecto me ayudo muchísimo a superar cosas que jamás pensé que podría hacer estoy muy agradecida!! NO TENGO DUDA QUE ESTA TEMPORADA VA A SUPERAR LAS EXPECTATIVAS 💪🏼 tu que eres Leon 🦁 o cobra 🐍??

Brenda Alicia Zambrano nació el 13 de junio de 1993 en Hidalgo, Tamaulipas. Comenzó a ser conocida en el mundo del espectáculo cuando se hizo famosa en Instagram.

Antes de haber participado en el show de telerrealidad Acapulco Shore, Zambrano fue parte de un reality show de provincia, pero no tuvo trascendencia. Brenda alcanzó la fama cuando participó en la segunda temporada del reality show Acapulco Shore en 2015 y posteriormente en la quinta y sexta temporada, aunque tuvo apariciones esporádicas a lo largo de la serie.

Zambrano también comenzó una carrera como youtuber y participó en el reality show de Televisa, Guerreros 2020.