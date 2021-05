Borrell dice que se necesita "respuesta coordinada" a los problemas del mundo

El ministro británico de Asuntos Exteriores, Dominic Raab (d) da la bienvenida al alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, a la segunda jornada de la reunión de ministros del G7 que se celebra desde el martes en Londres. EFE/EPA/ANDY RAIN / POOL

Londres, 5 may (EFE).- El alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, consideró este miércoles que se necesita una "respuesta coordinada y más fuerte" por parte de las democracias a problemas como los que plantea el Sahel, las relaciones con China y Rusia o la situación en Etiopía o Somalia.

Borrell hizo estas declaraciones en el marco de los encuentros bilaterales mantenidos al término de una de las sesiones celebradas hoy en la capital británica por los ministros de Exteriores del G7, en la primera reunión presencial que celebran en más de dos años.

Al valorar el encuentro internacional, el alto representante señaló que se ha llevado a cabo "un debate fructífero e interesante" en el que se han "cubierto todos los problemas que afronta hoy el mundo".

"Y creo que necesitamos una respuesta coordinada y más fuerte por parte de las democracias a los problemas que llegan del Sahel, a las relaciones con China, con Rusia, a los problemas que hay en Etiopía, en Somalia. Ha sido verdaderamente una agenda total sobre los problemas del mundo", dijo.

A título personal, el político indicó que había tenido la ocasión de departir sobre la situación de las negociaciones del llamado JCPOA -el acuerdo que desde 2015 limita el programa nuclear iraní para evitar que fabrique una bomba atómica- con el secretario de Estado de EE.UU., Anthony Blinken, "acerca del estado de esas negociaciones, que son difíciles pero continúan".

"También he tenido la oportunidad de hablar sobre la situación en Etiopía, en Somalia, en el Cuerno de África, donde la situación es sombría, difícil, pero tenemos esperanza", apuntó.

Entre otros temas abordados, Borrell destacó asimismo que en lo relativo a Libia "hay buenas noticias, pues el alto el fuego sigue y hay que ser optimista sobre la situación".

"En términos generales, las cosas no están mejorando, pero hay algunos lugares, Irán puede ser uno de ellos y Libia otro, donde podemos tener cierta esperanza de que las cosas mejorarán", señaló.