Bolsonaro insinúa que China creó la pandemia para lanzar una "guerra química"

Brasilia, 5 Mayo 2021 (AFP) - El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, insinuó el miércoles que el virus del covid-19 fue creado en un "laboratorio" por China para lanzar una "guerra química y bacteriológica"."Es un virus nuevo, nadie sabe si nació en un laboratorio o nació porque un ser humano ingirió un animal inadecuado. Pero está ahí", dijo el líder ultraderechista en una ceremonia oficial en Brasilia."Los militares saben que es una guerra química, bacteriológica y radiológica. ¿No estaremos enfrentando una nueva guerra? ¿Qué país registró mayor crecimiento de su PIB? No se lo voy a decir", prosiguió.Bolsonaro no mencionó explícitamente a China, pero el país asiático, donde comenzó la pandemia, es el único miembro del G20 que registró un crecimiento económico en 2020 (+2,3%). Uno de sus hijos, el diputado Eduardo Bolsonaro, había acusado a China en marzo de 2020 de "ocultar" informaciones sobre el virus. El legislador comparó la actitud del gobierno comunista chino con "la dictadura soviética", que inicialmente había ocultado la magnitud del desastre nuclear de Chernóbil en 1986.China, primer socio comercial de Brasil y gran inversor en el país sudamericano, no tardó en replicar. "La parte china repudia con vehemencia sus palabras y exige que las retire de inmediato y pida disculpas al pueblo chino", tuiteó el embajador chino en Brasilia, Yang Wanming.Brasil enfrenta dificultades para importar desde China las dosis de vacunas y los principales insumos para fabricarlas. Estas tensiones diplomáticas y la demora para adquirir vacunas figuran en la agenda de una comisión parlamentaria brasileña que busca investigar si el gobierno fue negligente en la gestión de la pandemia que ya dejó casi 412.000 muertos en el país.lg/pr/js/mls