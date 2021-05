Biden ofrece ayuda a México para recuperarse tras el accidente del metro

El presidente de EE.UU., Joe Biden. EFE/Alex Edelman/Pool

Washington, 5 may (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ofreció este miércoles ayuda a México tras el accidente en el metro de su capital, donde un vagón con pasajeros cayó al ceder una viga de un puente, lo que causó al menos 25 fallecidos.

Biden expresó sus "más profundas" condolencias a quienes hayan perdido a sus seres queridos y "los mejores deseos" de recuperación para los heridos, en un comunicado publicado por la Casa Blanca.

"Estados Unidos se une al pueblo de México en el duelo por la pérdida de vidas debido al colapso de un paso elevado de ferrocarril en Ciudad de México", señaló el presidente.

Biden recordó que ambos países, "como vecinos y socios", tienen un vínculo estrecho, y subrayó que EE.UU. está dispuesto a asistir a México en la recuperación de esta tragedia, aunque no ofreció precisiones sobre esa ayuda.

Este miércoles, 38 personas continuaban hospitalizadas después del accidente ocurrido el lunes por la noche, cuando cedió una viga de un puente elevado de la Línea 12 en el oriente de la capital mexicana, lo que provocó la caída de un vagón con pasajeros que quedó encallado en forma de "V".

Otras 79 personas que resultaron heridas ya han sido dadas de alta, mientras que la cifra de fallecidos asciende a 25.

Las autoridades locales han anunciado que se llevarán a cabo dos peritajes -uno nacional y otro internacional- para esclarecer las causas del accidente y que los resultados se presentarán a la vez.

Además, han decidido suspender la operación en toda la Línea 12 hasta que no se tenga claro si se puede abrir una parte de ella "con toda seguridad".