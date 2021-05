Bautista sucumbe al servicio de Isner

El español Roberto Bautista durante su partido de treintaidosavos de final del Mutua Madrid Open ante el estadounidense John Isner, en la Caja Mágica, en Madrid. EFE/ Rodrigo Jiménez

Madrid, 5 may (EFE).- El español Roberto Bautista dispuso de un punto de partido pero terminó por despedirse del Mutua Madrid Open de tenis al perder en el partido de segunda ronda contra el estadounidense John Isner, que firmó 32 saques directos para ganar en tres sets (6-4, 6-7(4) y 7-6(6).

Roberto Bautista mantuvo una dura puja de dos horas y media con el norteamericano. Dispuso de una bola para ganar el duelo en el desempate del tercer set. Pero Isner lo salvó. En la primera que tuvo el estadounidense cerró el triunfo.

El tenista español no pudo repetir la victoria que logró meses atrás en el Masters 1000 de Miami, cuando ganó su segundo partido sobre Isner en los cinco duelos jugados entre ambos hasta el de Madrid.

Bautista, finalista este 2021 en Doha y Montpellier no pudo repetir en la Caja Mágica la actuación lograda en el 2014 cuando llegó a las semifinales que cedió ante Nadal.

Isner da un paso más en Madrid donde fue cuartofinalista en dos de las ocho ocasiones anteriores que jugó el torneo de la Caja Mágica. Con solo tres torneos recorridos esta temporada, el americano se enfrentará en octavos con el ruso Andrey Rublev, octavo favorito.