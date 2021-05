Atheyna Bylon, la última esperanza de que el boxeo panameño esté en Tokio

Imagen de archivo de la imagen la boxeadora olímpica panameña, Atheyna Bylon. EFE/Alejandro Bolívar/Archivo

Ciudad de Panamá, 5 may (EFE).- La campeona del mundo Atheyna Bylon emerge como la última esperanza del pugilismo panameño para tener una carta ganadora en los Juegos Olímpicos de Tokio.

"Para nosotros el panorama, más allá de lo negativo, es triste. Aspirábamos a clasificar a uno o dos varones a los Juegos Olímpicos, pero ahora será por ránking y, por los cálculos, la que tiene el cupo seguro es Atheyna Bylon", declaró a Efe el presidente de la Federación Panameña de Boxeo Olímpico de Panamá (Fedebop), Tomás Cianca.

Bylon, especialista en la división de los 69 kilos, ha sumado los puntos necesarios para garantizar su clasificación.

"Pensamos que debe meterse en tercera o cuarta en su categoría", añadió Cianca.

La selección olímpica de boxeo deben completala Orlando Martínez (57 kilogramos), Martín Pérez (52), Jonathan Miniel (63) y Eduardo Beckford (69). Los púgiles se entrenan equipo se entrena en la capital panameña.

Cianca recordó que la noticia de la suspensión del Preolímpico en Buenos Aires a causa del recrudecimiento de la pandemia, Panamá tenía la esperanza de que anticipar la clasificación de Bylon, Martínez, Miniel, Beckford y Pérez.

"Todos tenían opciones. Miniel ha sido mundialista y Martínez clasificó de sexto a los Juegos Panamericanos de Lima", precisó.

"Igual hay que esperar, por lo menos hasta el 10 de mayo, para saber quienes serán los clasificados, y si es así seguro que Atheyna entre, pero los otros los veo más complicados, porque los varones, como Martínez, comenzó a marcar al final del ciclo, quizás los puntos no serán los suficientes para clasificar" apuntó.

Cianca, a manera de queja, declaró que "los países poderosos salen beneficiados" con este tema de la selección por el ranking, debido a que ellos "mandan la planilla completa cada vez que hay un mundial" u otro torneo en donde se suma puntos para el escalafón.

A su vez, advirtió que en la falta de fogueos y eventos oficiales de AIBA en América crea un problema en la preparación de los atletas. En el caso preciso de Panamá, Cianca señaló que a "Atheyna intentaremos mandarla a Europa".

"El gasto es mayor para nosotros, pero veremos como la ponemos en Europa, para que se prepare", manifestó.

Agregó que es importante que la peleadora panameña busque fogueos, debido que en "Panamá Atheyna no tiene sparring".

"Ella guantea con hombres, eso no es tan buenos, porque a veces necesitamos que ella vaya de frente, pero no lo hace porque siempre va en contragolpe, los hombres la hacen retroceder y se ha convertido en una peleadora contragolpeadora", puntualizó.