Ataque artístico: exfrancotirador israelí dispara pintura y transmite mensaje sobre salud mental

El exfrancotirados israelí David Roytman trabaja en una de sus obras de arte en la región de Kyiv, Ucrania. Abril 27, 2021. Picture taken April 27, 2021. REUTERS/Gleb Garanich

ASHDOD, Israel (Reuters) - El exfrancotirador israelí David Roytman ha cambiado de oficio para dedicarse a la pintura de acción, utilizando pistolas y campos de tiro real en lugar de pinceles y estudios para aplicar colores a lienzos.

En Israel, Roytman usa una pistola para disparar bolsas llenas de pintura, que luego salpican sobre un lienzo sobre un tablero de madera, creando la obra de arte. En su Ucrania natal, crea pinturas de manera similar utilizando el cañón de un tanque de la época de la Segunda Guerra Mundial.

Roytman, de 42 años, describe el método como una manera de exorcisar recuerdos difíciles de su servicio en combate.

"Esta es mi curación por medio del arte. Cuando estoy disparando, no a personas, no en una guerra, no durante el servicio militar, lo hago por mi, digamos, diversión, como mi manera de decirle algo al mundo", dijo a Reuters. "Me hace sentir en paz", agregó.

En medio de las salpicaduras y agujeros resultantes, intercala letras en hebreo, inglés y ruso, aparentemente al azar, en una invitación al espectador a formar palabras.

Veinte de sus inusuales obras se han vendido por entre 5.000 y 10.000 dólares, dijo Roytman, quien también diseña piezas judaicas de lujo.

El mensaje de su arte es que "todos necesitan pensar, cuando envían a sus jóvenes a luchar, a proteger a su país, necesitan recordar que cuando vuelven necesitan apoyo", dijo Roytman en referencia a la salud mental de los veteranos.

(Escrito por Dan Williams; editado en español por Lucila Sigal)